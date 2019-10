Une grossesse connectée

En Suisse, 10% des femmes enceintes risquent un accouchement précoce. Dans la majorité des cas, elles doivent entrer à l’hôpital jusqu’à ce que leur grossesse arrive à terme. «Les médecins gardent ces femmes à l’hôpital car ils n’ont aucun moyen de les surveiller autrement», explique Loulia Kassem, analyste en biomarqueurs à l’EPFL et cofondatrice de Rea.

De fait, une naissance prématurée peut avoir des conséquences graves sur la santé du nouveau-né et de sa mère. Cette attente sous surveillance est longue et pénible. Elle met la vie professionnelle et personnelle des mères à l’épreuve, comme le montre cette patiente qui a passé les trois derniers mois de sa grossesse à l’hôpital. Son mari a dû quitter son travail pour s’occuper de leur bébé de dix-huit mois, et sa mère est venue de l’étranger pour l’aider. Cette patiente a finalement accouché à terme, mais il était impossible de le savoir à l’avance.

Les tests pour prédire ce problème existent, mais leur pratique est désagréable pour la patiente et ces tests ne peuvent être prescrits à toutes. En gynécologie, l’une des activités majeures concerne donc cette surveillance à l’hôpital.

Il existe une solution à ce problème, imaginée par l’équipe de Rea. Il s’agit d’une serviette hygiénique connectée à une application reliant la patiente à son médecin. Cette smart pad Rea a tout d’une protection classique, si ce n’est qu’elle contient un dispositif électronique d’analyse.

Il suffit que la femme enceinte la porte quelques heures pour que les sécrétions soient récoltées par des microcapteurs. Lorsqu’elle l’enlève, la patiente active une application sur son smartphone qui met en route la synchronisation des informations.

Le gynécologue, lui aussi doté d’une application, prend le relais: c’est à lui que sont notifiés les résultats du test. Il se charge d’en informer la patiente, ce qui réduit les risques de panique. Si le test est positif, le médecin peut décider de l’hospitaliser. En revanche, s’il est négatif, la femme est sûre de ne pas accoucher dans les sept jours, et elle pourra effectuer un nouveau test plus tard.

Cette technologie a été développée à la suite d’une collaboration entre l’EPFL et le CHUV. Elle devient un outil de surveillance à distance pour le médecin. «Ce travail permet de récolter des liquides sans être invasif et de manière efficace», explique la Professeure Carlotta Guiducci, cheffe du Laboratoire des sciences de la vie à l’EPFL.

L'équipe de Rea. Photo: Alban Kakulya

Cette nouvelle approche offre un gain de temps à la fois à la patiente et au médecin. Le professeur David Baud, responsable des maternités au CHUV, est l’un des professionnels prêts à utiliser ce dispositif.

«Au moins 70% des femmes hospitalisées pour risque d’accouchement prématuré donnent finalement naissance à leur bébé à terme. Le but de cette technologie est de les aider à rester à la maison, sans avoir à passer le reste de leur grossesse à l’hôpital», poursuit Erick Garcia Cordero, cofondateur de Rea.

Source: YouTube Rea

Ce système n’a pas encore été testé par des patientes. L’équipe travaille sur la fiabilité du produit et sur sa sécurité. Ainsi, les données seront sécurisées et protégées, et les composants électroniques de la serviette seront dépourvus de batterie, ce qui la rendra alors plus facile à recycler.

D’autre part, la serviette hygiénique connectée pourrait permettre des économies conséquentes, puisque son utilisation éviterait des frais d’hospitalisation pouvant aller jusqu’à trois mois.

L’équipe espère commercialiser les smart pad en pharmacie et en ligne dans deux ou trois ans. Pour ce faire, les fondateurs sont encore à la recherche de fonds pour constituer une start-up dans la région lausannoise. Récemment, le projet Rea a remporté 40'000 francs lors de la compétition Venture Kick, soutenant les projets les plus prometteurs de Suisse.