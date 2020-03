Voici le lit à un million qui sauve les malades du coronavirus

C’est l’arme clé pour limiter le nombre de morts du Coronavirus. Le lit de soins intensifs permet de sauver les malades les plus gravement atteints en les plaçant sous respiration artificielle durant dix à quinze jours. Depuis deux semaines, les hôpitaux romands, notamment le CHUV à Lausanne, les HUG à Genève ou le Réseau hospitalier neuchâtelois s’équipent fébrilement pour multiplier leur capacité d’accueil des patients en danger de mort imminente.

A Genève, la capacité initiale de 30 lits de soins intensifs a été plus que doublée et pourrait même quadrupler pour atteindre 120, voire 150 lits. A Lausanne, ce chiffre pourrait monter bien au-dessus de la centaine de lits équipés. Mercredi, le conseiller fédéral Alain Berset a salué le «travail énorme réalisé en peu de temps pour multiplier les capacités. (...) Nous savons que c’est ça qui va faire la différence à la fin.»

Car seuls ces lits, leur matériel et surtout leur personnel dédié permettront de réduire le nombre de victimes du virus. Toutes ne s’en sortiront pas: même avec des soins professionnels et un équipement de pointe, le taux de mortalité pour les patients atteints de syndrome respiratoire aigu avoisine les 30 à 35%.

Inflammation explosive



Le Covid-19 tue par suffocation. Le patient tombe généralement malade après cinq à dix jours d’incubation. Au début, les symptômes semblent bénins: toux, fièvre, courbature, parfois diarrhée. Une minorité, 20 à 30% des cas, subit des complications. «Elles se déclarent après cinq à huit jours sous forme d’insuffisance respiratoire grave», indique Marie-Ève Brunner, médecin-cheffe adjointe aux soins intensifs du Réseau hospitalier neuchâtelois.

Dans 3 à 5% des cas, l’infection provoque une inflammation explosive dans les poumons, appelée syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). En quelques heures, le malade manque d’air, peine à respirer et s’affaiblit. Un corps sain fonctionne avec une saturation à 96% d’oxygène dans le sang. Ce taux peut descendre à 50%, voire moins, chez les malades du coronavirus. Sans oxygène, les organes vitaux s’asphyxient et c’est la mort assurée.

Plongeon dans le coma



Aux HUG de Genève, tout est prêt pour accueillir en urgence ces patients qui suffoquent. Une entrée spéciale a été aménagée pour les ambulances. Un ascenseur mène directement à une salle où les patients sont pris en charge, anesthésiés puis intubés par une équipe en habits de haute protection.

L'accueil des patients gravement atteints aux HUG. (DR)

L’installation du ventilateur mécanique sur les patients est un moment délicat. Le malade reçoit dans la trachée un tube qui crache de l’oxygène dans les poumons, souvent à haute concentration. Pour ceux qui sont conscients, ce passage peut être angoissant. Certains sont soulagés, car la détresse respiratoire provoque des souffrances extrêmes. D’autres ont peur de la machine.

Une fois le patient intubé, il est plongé dans un coma artificiel prolongé. Il faut alors lui administrer en permanence un cocktail de produits ultra-puissants. Les opiacés (Fentanyl) et les hypnotiques (Propofol) vont le maintenir endormi et lui permettre de supporter le tube inséré dans sa gorge. Les curares (Nimbex) permettent de détendre totalement son corps. Les vasopresseurs (noradrénaline) maintiennent sa tension. Le coma artificiel soulage le malade de tout effort, pour lui donner la force de lutter contre le virus. Car il n’y a pas encore de remède, ni de vaccin. Seule l'immunité du patient est capable de vaincre le mal.

Un pousse-seringue de l'allemand Fresenius, chargé de produits sédatifs.

Pour injecter à intervalles réguliers les produits sédatifs, les soignants utilisent un pousse-seringue automatisé. Cette machine est un matériel clé, qui commence à se raréfier. «On a assez de respirateurs mais les pousse-seringue sont un challenge», explique le professeur Jérôme Pugin, chef des soins intensifs aux HUG. En cas de pénurie, on peut toujours injecter les produits à la main – mais c’est plus compliqué.

Les infirmières, nerfs de la guerre



Désormais intubé et «sédaté», comme on dit dans le jargon, le patient n’est pas sorti d’affaire. Il faut surveiller son cœur, sa pression sanguine, parfois déboucher ses artères en cas de thrombose. Il faut combattre les infections bactériennes qui peuvent s’ajouter au virus et provoquer des défaillances des reins, du foie, de la coagulation… Ces gestes nécessitent une attention constante. Et un budget conséquent : un lit de soins intensifs avec tous ses équipements et son personnel coûte environ un million de francs par an.

«Le personnel infirmier est le nerf de la guerre car ces patients demandent beaucoup de soins pour prévenir les complications», ajoutent les professeurs Jérôme Pugin et Georges Savoldelli des HUG. Les soignants doivent contrôler les tubes qui permettent d’alimenter le patient et d’évacuer son urine, lui administrer des laxatifs, ausculter ses poumons au stéthoscope pour voir si la ventilation se fait de manière symétrique. Il faut retourner régulièrement le malade pour l’aider à respirer et éviter les escarres, un geste qui mobilise plusieurs personnes, plusieurs fois par jour.

Même inerte, vulnérable et exposé aux regards de tous dans une salle pleine de machines, le patient doit être traité avec des égards. Il est lavé, frictionné, rasé si c’est un homme. On lui parle, aussi. «Nous apprenons à humaniser la prise en charge, explique Rachel, une infirmière spécialisée des soins intensifs à l’hôpital de Pourtalès à Neuchâtel. Nous parlons au malade tous les jours et cherchons à lui donner des repères de temps et de lieu pour diminuer le stress lié à la situation. Nous sommes certains qu’il nous entend.»

Réveil par étapes



Durant le coma, les fonctions vitales sont entretenues. Une sonde alimente directement l’estomac avec une poche à nutrition pleine d’un liquide beigeâtre, qui contient aussi du calcium et du potassium. Un physiothérapeute vient faire bouger le corps, plier les articulations. Cet état artificiel peut durer quelques jours, voire des semaines. Le temps pour les poumons de cicatriser et de permettre un taux d'oxygénation du sang suffisant.

Si ce taux remonte, le médecin ordonne l’extubation. Le réveil se fait par étapes. L’effet des médicaments doit disparaître. Les poumons reprennent le pouvoir sur le respirateur. «Le patient doit déglutir et tousser sans complication avant de pouvoir envisager le retrait du tube», poursuit Rachel. Vient alors la période de la réadaptation physique et psychique. Réapprendre à parler, à manger, à marcher peut prendre des semaines, voire des mois d’hospitalisation suivant l’état de santé du patient à la sortie des soins intensifs.