À 74 ans, elle n’a que trois mois pour se reloger

Simone, 74 ans, habite depuis bientôt quarante ans un appartement de 65 m2 au 4e étage d’un immeuble ancien dans le joli quartier de Valency, à Lausanne. Confinée chez elle depuis le début de la crise sanitaire, elle est de surcroît au nombre des personnes à risques en raison de son âge et d’une santé fragilisée par une récente opération.

Le 18 mars dernier, deux jours après que le Conseil fédéral a décrété l’état de nécessité sur tout le territoire national, patatras! Simone reçoit une lettre recommandée l’avertissant qu’elle allait recevoir le lendemain un deuxième courrier recommandé pour lui signifier la résiliation de son bail au 30 juin prochain.

«J’ai été paniquée, nous dit-elle par téléphone. Même si le propriétaire m’avait informée de ses projets dès février, c’est terrible de recevoir une telle nouvelle dans cette période où il est évidemment impossible de visiter des appartements. Je trouve cela très rude. Brutal.»

Dur mais légal

Dur, sans aucun doute, mais pas illégal. Le contrat de bail de Simone, signé le 1er juillet 1980, est renouvelable d’année en année et peut être résilié par l’une ou l’autre partie en respectant les délais prévus par la loi ou le contrat. Trois mois, en l’occurrence, avant l’échéance du bail.

Pour l’heure, le coronavirus ne change pas la donne. Dans une lettre du 19 mars, l’Asloca a demandé au Conseil fédéral, entre autres mesures de protection des locataires dans cette situation extraordinaire, de suspendre le délai de 30 jours prévu pour contester les hausses de loyer ou les résiliations de bail. L’association demande aussi au gouvernement de régler le problème des personnes à risque et malades qui sont dans l’impossibilité de déménager. Ces points n’ont pas encore reçu de réponse.

«Je ne bougerai pas»

Quoi qu’il en soit, Simone n’a ni l’intention ni la possibilité de déménager dans l’urgence. Bien au clair sur ses droits, bien qu’il soit très difficile en ce moment de se renseigner correctement auprès des services de conseils surchargés, elle s’est aussitôt ressaisie. Elle a décidé de contester son congé – qu’elle juge abusif – en saisissant l’autorité de conciliation.

Les motifs qui lui ont été donnés, à savoir la réfection complète de son logement, ne sont pas justifiés à ses yeux: «Cet appartement ne nécessite pas de rénovation lourde. Il n’est ni insalubre, ni moche, ni dangereux, sinon je vous garantis que je ne m’y plairais pas. Les fenêtres de l’immeuble ont été changées, le système électrique est en ordre et j’ai moi-même refait plusieurs fois les peintures.»

Simone a encore un autre argument dans sa manche. Un locataire a en effet des chances de faire annuler son congé s’il peut faire valoir qu’il lui sera difficile de trouver un logement équivalent, en raison de son âge, lorsqu’il a longtemps habité dans l’immeuble, qu’il est enraciné dans le quartier et que déménager rend sa situation particulièrement pénible.

Une longue procédure

Voilà pourquoi César Montalto, président de l’Asloca Vaud, ne se fait «pas de souci pour cette dame». Quoi qu’il arrive, Simone n’aura pas à se reloger en pleine crise du coronavirus. Toutes les audiences étant suspendues jusqu’à nouvel avis, la conciliation n’aura pas lieu avant juin ou juillet. Ensuite de quoi elle aura trente jours pour saisir le Tribunal des baux, qui siégera au mieux fin août-début septembre et rendra un jugement après une ou deux audiences. Si le congé est validé, elle obtiendra une prolongation de bail jusqu’à réception des motivations du tribunal.

«Cela peut prendre entre six et neuf mois pour obtenir un jugement motivé, donc jusqu’en été 2021, calcule à la louche César Montalto. Rajoutons six mois pour régler l’appel au Tribunal fédéral, le temps du jugement, etc., cela nous amène à fin 2022 dans l’hypothèse où la locataire devait perdre sur toute la longueur…»

«Je reconnais que ce congé tombe mal»

C’est bien entendu aussi la durée prévisible de la procédure qui a conduit son propriétaire à ne pas remettre ses projets à plus tard: «Je reconnais que cette résiliation tombe extrêmement mal, ce n’est vraiment pas la bonne période et j’y suis sensible. Pour ne pas perdre une année supplémentaire, j’ai pris le parti d’aller de l’avant et de lui donner son congé, en dépit du confinement. Mais je tiens à préciser que j’ai proposé à cette dame de la rencontrer pour lui expliquer la situation et qu’elle n’a pas donné suite. La démarche était initiée dès février et se fait dans l’ordre des choses. C’est une résiliation ordinaire dans le respect des délais légaux. On n’est pas des monstres.»