«À tous ces soldats qui s’engagent, je veux dire un grand merci»

Les gens sont très inquiets avec cette pandémie. Et vous, Viola Amherd, avez-vous peur du coronavirus?

La peur n’est pas le bon mot. Je dirais plutôt que j’ai beaucoup de respect vis-à-vis de la situation, surtout quand on voit l’évolution de la pandémie dans le monde en général, et en Suisse en particulier.

Le Conseil fédéral a un rôle crucial dans la gestion de cette crise. Avez-vous été testés?

Je ne peux pas parler pour les autres membres du Conseil fédéral. De mon côté, j’ai fait un test, parce qu’un des collaborateurs de mon département s’est trouvé dans une séance avec une personne qui a ensuite été testée positive au nouveau coronavirus. Heureusement pour mon collaborateur et moi, les résultats étaient négatifs.

Vous gérez aujourd’hui le plus grand engagement de l’armée depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu’est-ce que ça représente pour vous?

Je mesure l’importance de cette décision, car elle a des conséquences fondamentales pour les personnes qui sont engagées dans le service militaire. Et je sais aussi la dimension symbolique que cela représente. L’armée n’intervient que lorsque la situation est grave, mais en même temps, ni son intervention ni cette gravité ne doivent engendrer de panique au sein de la population.

En reprenant le Département de la défense, vous vous imaginiez une seule seconde que vous devriez mobiliser des soldats? En 2020?

Jamais. Et surtout pas pour une pandémie. Je m’étais plutôt préparée, par exemple, à combattre des actes terroristes.

Cette décision vous a-t-elle empêchée de dormir?

Non. C’est une décision qui a été lourde à prendre, mais le rôle primordial et essentiel de l’armée, c’est d’aider la population, quand elle en a besoin. Cela a été rapidement une évidence à mes yeux: l’armée devait soutenir le système de santé, les autorités et les citoyens.

Des jeunes qui devaient passer trois semaines en cours de répétition resteront trois mois, sans voir leurs proches. Vous avez envie de leur dire quoi?

Tout d’abord un très grand merci. Merci pour leur engagement et leur motivation. Ils font un travail excellent et indispensable. J’ai des retours de la part des Cantons, des hôpitaux et de la population qui nous disent à quel point il est important de pouvoir compter sur ces jeunes. C’est un grand compliment pour eux et une grande reconnaissance.

Avez-vous pu échanger personnellement avec ces soldats?

Oui, je fais des visites des troupes, comme la pharmacie militaire, mais j’ai aussi reçu des e-mails. Plusieurs soldats m’ont écrit, et je veille toujours à leur répondre personnellement. Je sais que ce n’est pas facile pour eux de rester plusieurs semaines au service sans voir la famille, les amis. J’ai beaucoup de compréhension pour cela. Ces jeunes me disent que c’est dur, mais ils voient aussi que leur travail a du sens.

Il n’y a pas de réactions négatives?

L’écrasante majorité est prête à aider. Vous savez, au départ, quand nous avons fait appel aux soldats pour les mobiliser, nous leur avons écrit un SMS. Dans les 24 heures, 80% se sont signalés. Deux jours après, 70% des soldats se sont présentés pour le service. C’est un excellent pourcentage.

Est-ce que l’armée pourrait rester engagée jusqu’en septembre?

Faire des prévisions aujourd’hui est très difficile. Personne ne peut dire précisément comment ce virus va évoluer, ni à quelle rapidité quel pourcentage de personnes sera affecté dans notre pays. L’armée doit être prête à toute éventualité. Si le soutien militaire devait s’arrêter fin juin, ce serait très bien pour tout le monde, mais il faut aussi se préparer à l’hypothèse d’une prolongation de la crise après l’été. Nous planifions tous les scénarios.

Il y a des critiques sur les conditions de logement des soldats. Des écoles de recrues ont aussi été touchées par le Covid-19. Avez-vous fait suffisamment attention à la sécurité de la troupe?

Oui, tout est mis en œuvre pour respecter les recommandations d’hygiène et de distanciation sociale de l’Office fédéral de la santé publique. On a réagi très vite pour trouver de nouveaux logements pour les soldats et les écoles de recrues, afin qu’ils ne soient plus cantonnés dans des abris souterrains.

N’avez-vous pas tardé à réagir?

L’armée a pris les bonnes décisions et en temps utile. Mais on ne pourra jamais éviter toute contamination. Nous n’y arrivons pas dans le civil ou, par exemple, dans les autres forces d’intervention comme la police ou les pompiers, malgré des mesures drastiques. Je ne vois donc pas comment ce serait possible dans le militaire.

Des haut gradés ont évoqué l’état de délabrement des structures militaires qui compliquent la donne. Le fait d’avoir laissé des places d’armes à l’abandon était une erreur?

L’armée ne peut pas faire de miracle. Le parlement lui a accordé des moyens, non extensibles, l’armée a fait des choix pour les investir. Alors oui, des structures en meilleur état nous auraient facilité la tâche, mais je pense que l’armée a trouvé des solutions pour que ça fonctionne au mieux.

Cette crise vous donne donc des arguments pour que le parlement assure de meilleurs budgets pour l’armée…

Les budgets que l’on a maintenant sont corrects. Les moyens alloués nous permettent de faire du bon travail.

Compte tenu du tournus et du repos, des haut gradés nous disent que 8000 soldats, c’est trop peu. Avez-vous prévu des scénarios pour dégager plus d’effectifs?

Bien sûr, nous travaillons sur plusieurs scénarios, mais maintenant il faut un peu attendre et voir l’évolution réelle de la pandémie. On a déjà plus de 5000 hommes et femmes sur le terrain ou prêts à entrer en action. Mais évidemment, nous avons aussi déjà planifié la situation où davantage d’hommes et de femmes seraient nécessaires.

Le peuple devrait bientôt voter sur des jets de combat pour une valeur de 6 milliards. La situation actuelle ne montre-t-elle pas que c’est dans l’aide à la population et non dans la défense aérienne qu’il est urgent d’investir?

Je vais vous répondre ce que j’ai toujours répondu. L’armée doit garantir la sécurité de la population, et pour ce faire, elle doit être prête à répondre à toutes les menaces. Si j’avais dit en décembre que le prochain engagement de l’armée aurait pour but de combattre un virus, personne ne m’aurait crue. On aurait dit que je suis à côté de la plaque. La situation mondiale est instable, elle s’est même péjorée ces dernières années. Il faut donc être prêt à combattre toutes les menaces, dont les menaces aériennes.

Les Suisses voteront-ils cette année encore sur cet objet?

Le Conseil fédéral n’a pas encore pris de décision qui remettrait en cause la votation du 27 septembre. Formellement, il doit annoncer au plus tard quatre mois avant le scrutin les sujets de celui-ci.

En mai, le parlement va se réunir. Craignez-vous que le combat politique ne l’emporte sur la lutte contre le coronavirus?

Aujourd’hui, l’objectif primordial est d’éviter un maximum de morts. Et je pense que le parlement est suffisamment responsable pour le comprendre.