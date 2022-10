A consommer à toute heure! – Le matin, gratuite ou hors les murs, la culture sort des carcans à Lausanne Pour renouer avec leur public, les artistes multiplient les approches. Suivez le guide pour découvrir une offre culturelle qui emprunte des chemins de traverse. Natacha Rossel Boris Senff

À l’instar d’autres institutions culturelles lausannoises, le 2.21 explore différentes voies pour agrémenter sa programmation d’expériences originales. Certains dimanches, c’est la formule brunch-spectacle qui attire un public gourmand. Début octobre, Lee Maddeford et Dominique Tille assuraient le spectacle.

Jean-Guy Python

Reconquérir le public, c’est évidemment l’attirer dans les salles. Mais les moyens pour le faire peuvent prendre des formes diverses, voire esquiver la salle comme lieu d’échanges artistiques. Pour mieux capter l’attention des spectatrices et des spectateurs, artistes et institutions aiment creuser de nouvelles manières de partager leurs créations ou d’ouvrir des dialogues participatifs avec leur audience. Ces chemins de traverse dessinent les spécificités des acteurs et actrices de la vie culturelle lausannoise avec l’espoir, in fine, d’entretenir l’appétit de chacun. Ouvrons quelques pistes.