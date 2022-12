Le samedi 3 décembre 2022, le Grand-Pont de Lausanne rouvre à la circulation après des travaux de rénovation amplement mérités. La fête aurait dû être celle de la mobilité douce et des transports publics. Elle a été quelque peu gâchée par d’irréductibles commerçants réunis dans l’Association Rue de Bourg et Saint-François, menaçant encore et toujours d’opposition au projet de tram t1.

Car c’est de cela qu’il s’agit: dans le cadre du projet de tram, le Grand-Pont est destiné à être rendu aux habitant∙e∙s de la ville sous la forme d’une rue dédiée aux transports publics et à la mobilité douce. C’est un projet voulu par les collectivités publiques communales et cantonales, disposant d’un cofinancement fédéral.

«La piétonnisation des rues centrales se traduit en général par une augmentation de l’activité commerciale et par la création de nouveaux emplois.»

Dans une ville de presque 150’000 habitants, connaissant une croissance rapide, la requalification des larges espaces dévolus à la voiture au profit d’espaces de vie dédiés à la population est pourtant inévitable pour maintenir la viabilité du centre dans un contexte de fort réchauffement climatique et de congestion du trafic routier.

Les opposants semblent persuadés que l’attractivité économique des commerces du centre-ville dépend de l’accessibilité en voiture. On peut bien sûr comprendre cette peur des commerçants locaux de voir leur chiffre d’affaires chuter encore davantage. Il faut cependant rappeler que toutes les données dont on dispose sur l’impact économique du renoncement à la voiture dans les centres urbains démontrent que cette peur est infondée.

Selon les chiffres officiels, 72% des déplacements en véhicule mesurés sur l’axe Terreaux-Grand-Pont sont dus au trafic de transit, soit des véhicules qui ne s’arrêtent pas dans les commerces. De plus, un nombre important d’études scientifiques démontrent que la piétonnisation des rues centrales se traduit en général par une augmentation de l’activité commerciale et par la création de nouveaux emplois. Enfin, des recherches démontrent que, dans d’autres villes également, les commerçants tendent à surestimer l’importance de l’accessibilité en voiture pour leurs clients.

Une interpellation urgente

Le retour du trafic automobile sur le Grand-Pont à la date où l’on aurait dû fêter la libre déambulation des piétons, cycles et bus a de quoi fâcher une partie importante des Lausannois∙e∙s. En témoignent la manifestation, puis les 1500 signatures qu’a mobilisées la pétition sur ce sujet, seulement 48 heures après son lancement. Sur le plan politique, une interpellation urgente a également été déposée au Conseil communal de Lausanne par Ensemble à Gauche avec le soutien du Parti socialiste et des Verts, dans le but de rendre le Grand-Pont à la population dans les plus brefs délais.

En s’opposant à un projet emblématique pour une ville comptant de plus en plus d’adeptes des transports publics et de la mobilité douce, les commerçants ne seraient-ils pas en train de faire un mauvais calcul d’épicier?

Johann Dupuis Afficher plus Coprésident Ensemble à Gauche Lausanne

