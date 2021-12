Éditorial - Le MCBA soigne ses ambitions

Le délai de candidature pour être le douzième directeur du Musée cantonal des beaux-arts en cent soixante-cinq ans semblait express. Il donnait aux prétendants à peine un mois pour ficeler un dossier et se projeter à la place de Bernard Fibicher, à la retraite dès le 30 juin 2022. Certains se disaient alors que l’appel n’aurait pas vraiment l’occasion d’être entendu tout autour de la planète muséale et que les pointures – parce qu’on a bien envie que ce musée se démarque en Suisse romande et en Suisse – n’auraient que trop peu de temps pour se décider. Et donc – la conclusion était peut-être un peu hâtive! – que le Canton et son musée à 84 millions de francs manquaient d’ambition une fois le chantier achevé. Il faut admettre que depuis l’ouverture, à l’automne 2019, si la machine a tourné à plein régime et cartonne auprès des visiteurs, rares sont les grandes expositions qui, comme l’excellente balade actuelle dans l’œuvre de Francis Alÿs, sont venues percuter les habitudes et faire la différence sur un marché malgré tout concurrentiel.

«Juri Steiner a sur le papier tous les arguments pour faire entrer le MCBA dans la cour des musées qui savent à la fois enchanter et électriser. On attend cette deuxième bonne nouvelle!»

Alors qui pour bousculer l’établi et convaincre davantage encore le public que ce MCBA est aussi une chambre d’échos des débats et enjeux du monde? Qui pour écrire cette petite révolution à Lausanne comme un peu partout dans le monde où les musées réfléchissent à de nouveaux modèles? La nomination de Juri Steiner, quinquagénaire suisse né à Zurich et établi à Lausanne depuis une quinzaine d’années, est venue par surprise, même pas trois mois après le lancement de l’appel à candidature. Signe d’un volontarisme engagé de la gouvernance de Plateforme10 qui privilégie l’action aux bavardages et autres conjectures.

Les Cassandre peuvent d’ailleurs ranger leurs prédictions, l’historien d’art, concepteur de l’Arteplage mobile du Jura pour l’Expo.02 et ancien directeur du Centre Paul Klee à Berne, ne coche aucune des cases des pronostiqueurs. C’est la première bonne nouvelle! Son profil qui embrasse large, entre l’intérêt pour le patrimoine, l’art et ceux qui en sont les tenants, les thématiques sociétales, est atypique. Il est sculpté sur l’indépendance, sur des expériences muséales comme sur des aventures culturelles grand public. Juri Steiner a sur le papier tous les arguments pour faire entrer le MCBA dans la cour des musées qui savent à la fois enchanter et électriser. Vive la concrétisation de cette deuxième bonne nouvelle!

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.