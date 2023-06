Portrait d’Emilio Lado – Le mécanicien de précision préside Le Centre depuis le Nord Propulsé à la tête du parti après l’élection de Valérie Dittli, l’entrepreneur de Rances ne cesse jamais d’apprendre. Jérôme Cachin - Texte Jean-Paul Guinnard - Photo

Emilio Lado a pris la présidence du Centre Vaud il y a un an, succédant à Valérie Dittli après l’élection de celle-ci au Conseil d’État. Jean-Paul Guinnard

Emilio Lado ne s’attendait pas plus à présider Le Centre Vaud que Valérie Dittli ne s’attendait à entrer au Conseil d’État, l’an dernier. «Pour la remplacer à la présidence, le comité recherchait quelqu’un de jeune et bon en organisation», rappelle-t-il. Sa première assemblée du parti cantonal a été celle de son élection à sa présidence, en juin 2022, un an seulement après son adhésion. Les deux n’échappent pas au jeu de la comparaison. Il s’y prête pour la défendre, elle qui a été mise en cause pour ses changements de domicile: «Ce qui m’a le plus touché, parce que je suis fils d’immigrés, c’est l’idée qu’on ne pourrait pas aimer deux patries en même temps», tranche-t-il.