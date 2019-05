Le médecin cantonal doit-il pouvoir faire différer les renvois forcés?

L’expulsion sous la contrainte d’une famille yézidie de Leysin vers la Géorgie, le 16 avril, a marqué les esprits. Après avoir interpellé le Conseil d’État sur les circonstances de ce renvoi, cinq députés de différents groupes ont déposé, le 28 mai, une motion visant à modifier la loi d’application, dans le canton de Vaud, de la législation fédérale sur les étrangers.

Leur but: que le médecin cantonal puisse se prononcer sur l’exécution du renvoi forcé d’une personne, voire d’une famille, qui souffre de problèmes de santé physique ou psychique. Si elles ont connaissance de l’existence de tels troubles via un dossier médical, les autorités demanderaient l’avis du médecin cantonal. L’expulsion pourrait alors être, au minimum, différée.

À Leysin, le père de la famille renvoyée à Pâques présente des risques suicidaires, selon un rapport médical cité dans la motion. Quant au fils aîné, il souffrirait d’un trouble du spectre autistique et courrait un grave risque de décompensation. Considérés comme «aptes à voler» par la société privée zurichoise OSEARA, chargée de leur encadrement médical, tous deux ont été expulsés malgré les diagnostics posés par des médecins vaudois. «Et ce n’est pas un exemple isolé, assure le député Ensemble à Gauche Jean-Michel Dolivo, auteur du texte. Nous voulons que ce type de cas soient pris en charge rapidement par le gouvernement.»

Selon cette proposition, l’avis du médecin cantonal serait transmis au Conseil d’État, qui pourrait ensuite déposer une demande d’admission provisoire auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). «Le Service de la population (SPOP) a un peu trop pris l’habitude de se fier à l’OSEARA, relève le Vert’libéral Régis Courdesse, cosignataire. Notre motion permettrait d’amener une autre vision, sur la base de diagnostics posés par des médecins vaudois. Cette proposition complète l’article de la loi d’application stipulant que la situation des personnes vulnérables est prise en compte dans le cadre des modalités de renvoi. Elle amène un peu d’humanité à cette loi cantonale, en conformité avec le droit fédéral.»

Graziella de Coulon, du collectif Droit de rester, s’étonne du fait que «les autorités renvoient des personnes en mauvaise santé dans des pays où leur prise en charge médicale n’est pas garantie. Il y a de moins en moins de requérants d’asile, on devrait être plus attentifs à ce type de cas. Or c’est le contraire qui se passe: on renvoie désormais des enfants malades ou scolarisés.» La militante déclare faire davantage confiance aux médecins vaudois qu’à ceux de l’OSEARA, au sujet desquels le «Tages-Anzeiger» révélait début 2018 qu’ils n’étaient pas rétribués lorsqu’ils déclaraient une personne inapte à prendre place dans un vol spécial. Mais selon elle, il faut aller plus loin: «Ces personnes méritent d’être traités de manière humaine, indépendamment de leur état de santé.»

«On crée des injustices»

Pour le député Alliance du Centre Serge Melly, connu notamment pour avoir déposé une motion en 2005 contre le renvoi des «523», l’opinion publique et la pression financière de Berne pèsent sur la politique des renvois. Résultat: la situation des plus vulnérables n’est plus prise en compte. «Quand on applique le droit de manière trop absolue, on crée des injustices, souligne le cosignataire de la motion. Certaines personnes peuvent faire face à des difficultés vitales après un renvoi. Il faut que le gouvernement rouvre les yeux sur ces cas.»

Outre les députés cités précédemment, la motion est signée par Alexandre Démétriadès (PS) et Raphaël Mahaim (Les Verts). Un renvoi direct au Conseil d’État est demandé. Contacté, le médecin cantonal Karim Boubaker souligne que «nous sommes déjà régulièrement interpellés en tant qu’autorité médicale au sujet du renvoi forcé d’enfants ou de personnes vulnérables. Les demandes émanent généralement de médecins traitants ou d’hôpitaux, et nous prenons position auprès du SPOP ou du SEM. Je dirai que notre avis est suivi dans moins de 50% des cas.» (24 heures)