Assistance au suicide – Le médecin d’Exit Pierre Beck est finalement acquitté L’ancien vice-président d’Exit Suisse romande avait été condamné pour avoir aidé une octogénaire en bonne santé à mourir. Il vient de gagner en justice à Genève. Aurélie Toninato

Pierre Beck, ancien vice-président d’Exit Suisse romande et médecin, vient d’être acquitté par la justice genevoise. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

C’est une décision qui pourrait relancer le débat sur la législation du suicide assisté: Pierre Beck, ancien vice-président d’Exit Suisse romande, a été acquitté par la Cour de justice genevoise dans un arrêt du 6 février, révèle la RTS. Le médecin était poursuivi pour avoir prescrit une substance létale – du pentobarbital – à une octogénaire en bonne santé qui souhaitait mourir en même temps que son mari gravement malade. Alors âgée de 86 ans, elle a mis fin à ses jours en même temps que son époux, en avril 2017. Cette décision de justice met fin à une saga judiciaire de plusieurs années.

Cause rejugée

Pierre Beck est d’abord déclaré coupable d’infraction à la loi sur les médicaments fin 2018, par le Ministère public genevois, et condamné à 120 jours-amendes avec sursis. Une décision que confirmeront par la suite le Tribunal de police et la chambre pénale d’appel et de révision. En 2020, Pierre Beck saisit cette fois le Tribunal fédéral (TF), qui admet son recours avant de considérer que la remise de pentobarbital à une personne en vue de son suicide n’est pas couverte par la loi sur les médicaments, rappelle la RTS. Le TF estime ainsi que la consommation de cette substance ne résulte d’aucune indication médicale.

Il annule la condamnation et renvoie le cas du médecin devant la justice genevoise, qui doit rejuger donc la cause mais sous un nouvel angle, celui de la loi sur les stupéfiants, dont les règles sont plus strictes que la loi sur les médicaments, réservée aux actes médicaux.

Le 6 février 2023, la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise acquitte finalement Pierre Beck. Selon elle, rapporte la RTS, «la loi sur les stupéfiants n’a pas vocation à régler les conditions auxquelles un médecin peut prescrire du pentobarbital, puisque cette substance ne relève d’aucune indication médicale. […] Le seul fait pour un médecin de prescrire du pentobarbital à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir, ne constitue pas un comportement réprimé par la loi sur les stupéfiants.»

La Chambre précise néanmoins que cela ne signifie pas qu’un médecin doit pouvoir le faire librement sans engager sa responsabilité civile ou administrative.

Le Ministère public genevois a 30 jours pour faire recours et porter l’affaire au Tribunal fédéral. Contacté par la RTS, il n’a pas indiqué s’il comptait le faire.

Pas de norme spécifique

Rappelons que le cadre juridique suisse entourant le suicide assisté est d’un grand libéralisme. La Suisse ne dispose en effet pas de norme fédérale sur le sujet, seulement d’un article du Code pénal qui stipule que «celui qui aura prêté assistance à une personne en vue du suicide, poussé par un mobile égoïste, sera puni». Ainsi, du moment que le motif est altruiste, l’assistance au suicide n’est pas un acte criminel.

À cet article s’ajoutent la loi sur les produits thérapeutiques – en cas de prescription du produit létal – ainsi qu’un cadre professionnel, composé des directives de l’Académie suisse des sciences médicales. Celles-ci stipulent que pour prétendre à l’aide au suicide, il faut être capable de discernement, persister dans sa volonté de mourir et souffrir d’une maladie chronique – psychique comprise – ou de séquelles d’accident graves et incurables entraînant des souffrances qu’on juge insupportables.

L’aide au suicide en chiffres Afficher plus En 2021, l’association Exit a aidé près de 1400 personnes à mourir, dont 421 en Suisse romande. En 2022 à Genève, on a enregistré 133 suicides assistés, dont 17 en EMS et 7 aux HUG. En 2021, 109 au total, dont 93 à domicile, 14 en EMS, 1 aux HUG et 1 en foyer. En 2020, 98 au total, dont 90 à domicile et 8 en EMS. En 2019, 84 au total, dont 69 à domicile et 15 en EMS. En 2018, 84 au total, dont 75 à domicile, 6 en EMS et 3 en foyers. Il n’y a eu aucun cas dans les cliniques privées, selon Exit.

