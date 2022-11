Que cela nous plaise ou pas, où que nous soyons, il y a des mégots de cigarettes négligemment jetés par terre. Le mégot de cigarette occupe la première place des déchets retrouvés au bord des lacs et cours d’eau en Suisse (20 mégots en moyenne pour 100 mètres de rive).

Le mégot est également très présent dans les villes. La Ville de Genève a par exemple compté plus de 470’000 mégots jetés au sol en 24 heures, ce qui représente plus de 1600 tonnes de mégots de cigarettes en Suisse, si on extrapole ce chiffre sur l’année (au plan mondial, 4500 milliards de mégots finissent chaque année dans la nature).

Or les mégots de cigarettes sont des bombes à retardement. Ils se composent de plus de 12’000 microparticules de plastique. Les filtres inclus dans les bouts de clopes abandonnés par les amateurs d’herbe à Nicot ont également absorbé une partie des 4000 substances nocives présentes dans la cigarette, dont la nicotine, des résidus de pesticides, des métaux lourds et divers gaz toxiques tels que l’ammoniac…

«Introduire une consigne sur les mégots de cigarettes, afin de diminuer la pollution des eaux, diminuer les coûts de nettoyage pour la collectivité et permettre le recyclage de ce déchet»

Toutes ces substances vont finir dans l’environnement, notamment dans l’eau potable. Sachant qu’un seul mégot peut polluer entre 500 et 1000 litres d’eau, jeter son mégot par terre n’est donc pas anodin et pose tout à la fois un problème de santé publique, et un problème environnemental.

S’ajoute à cela une dimension économique: comme il s’agit d’un petit déchet, son ramassage est très compliqué. Le mégot engendre ainsi un surcoût de nettoyage démesuré, qui se monte à plus de 50 millions de francs par année. Ceci représente le quart de l’ensemble des coûts supportés par la collectivité publique liés au nettoyage du littering. Il est temps d’agir!

Il existe de nombreuses campagnes d’information pour expliquer qu’il ne faut pas jeter son mégot par terre. Mais force est de constater que cela ne fonctionne pas, vu les chiffres cités plus haut. C’est d’autant plus regrettable qu’il est possible de recycler ces mégots de cigarettes pour autant qu’ils soient bien séparés des autres déchets.

Une mesure éprouvée

Dans un rapport relatif aux matières plastiques qui se retrouvent dans l’environnement, que le Conseil fédéral vient de publier, ce dernier rappelle les problèmes liés à ces indésirables mégots de cigarettes. Dans la mesure du possible, le Conseil fédéral mentionne explicitement les incitations financières, comme la consigne. Une idée loufoque, pensez-vous? Et pourtant: le système de consigne a déjà fait ses preuves dans de nombreux cas de figure et, s’agissant des mégots de cigarettes, cette méthode a aussi déjà été évoquée ailleurs qu’en Suisse.

Je déposerai donc un postulat durant la session d’hiver, demandant au Conseil fédéral d’étudier la possibilité d’introduire une consigne sur les mégots de cigarettes, afin de diminuer la pollution des eaux, diminuer les coûts de nettoyage pour la collectivité et permettre le recyclage de ce déchet.

Céline Weber Afficher plus Conseillère nationale, Parti Vert’libéral

