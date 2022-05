Swiss Cocktail Open – Le meilleur cocktail de Suisse vient d’Aubonne Valentin Aleksandrowicz, barman au Njørden, a remporté la 2e édition de l’événement dimanche à Zurich. Cécile Collet

Valentin Aleksandrowicz a créé le «meilleur cocktail de suisse» dimanche à Zurich. BarNews

Depuis l’ouverture du Njørden, et de son bar Njørd, à Aubonne en juin 2021, Valentin Aleksandrowicz a servi quelque 2500 cocktails. «C’est énorme! commente le mixologue. Il y a vraiment une forte demande, et de plus en plus dans la haute gastronomie.» Le dernier cocktail de son invention, le «Voyage en Drakkar», s’est classé dimanche, au Swiss Cocktail Open, meilleur cocktail de suisse.

«L’intitulé de mon cocktail est une dédicace au côté scandinave du Njørden. Et il faut s’accrocher pour ne pas tanguer en le buvant!» Valentin Aleksandrowicz

Le Franco-Polonais de 25 ans, né en Alsace et grand amateur de vodka, s’est formé au Treize à Colmar (France). Puis il est passé par l’Ermitage (One Million Stars Bar) de Schönried et par le Beau-Lac de Neuchâtel (Waves Sky Bar, «Le plus beau rooftop du lac de Neuchâtel!») avant de poser ses valises à Aubonne.

Le Voyage en Drakkar Afficher plus Le Voyage en Drakkar. BarNews Ingrédients:

4 cl 1653 Rhum vieux baril

2 cl Le Falernum d’Absinthe

1,5 cl Sirop de vanille (Monin)

6 cl Jus d’ananas

1,5 cl Jus de citron vert frais Décoration:

Baies roses

Orange caramélisée à l’absinthe

Orange déshydratée

Menthe Préparation:

Shaker vif pour faire mousser le jus d’ananas.

Glacer les verres au préalable.

«L’intitulé de mon cocktail est une dédicace au côté scandinave du Njørden. Et il faut s’accrocher pour ne pas tanguer en le buvant», plaisante-t-il. L’influence nordique s’arrête là. Composé de rhum vieux (1653 Old Barrel de la distillerie Studer), de liqueur (falernum) d’absinthe, de sirop de vanille (Monin), de jus d’ananas et de citron vert frais, son élixir avait peu de chance de croiser la route des Vikings.

Les 24 finalistes avaient sept minutes pour préparer leur cocktail. Apparence, arôme, goût et storytelling comptaient dans la note finale. Valentin Aleksandrowicz se qualifie pour le Swiss Bar Award 2023, plus grosse compétition du genre, et remporte un événement privé à Saint-Moritz avec le pro de whisky Claudio Bernasconi. «Mais c’est surtout la reconnaissance qui m’importe. Mercredi soir, des clients m’ont commandé une tournée de mon cocktail, et ils ont beaucoup aimé, c’était génial!»

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

