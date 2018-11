«Je pleure après l'orgasme»

«Après l’orgasme (avec mon compagnon), il m’arrive parfois d’avoir les larmes aux yeux ou carrément d’éclater en sanglots. Pour moi c’est normal, mais je ne sais pas bien lui expliquer et il est désemparé.»

Sonya, 22 ans

Réponse:

En effet, il serait dommage d’en rester au constat que pour vous c’est normal si ce phénomène ne fait pas partie des points de référence de votre ami. Ne sachant pas au juste quelles émotions vous ressentez lors de l’orgasme, je peux seulement avancer des hypothèses.

La plus probable, et la plus rassurante pour votre ami, serait la suivante: lors de l’orgasme, votre abandon est si complet, la charge érotique mais aussi émotionnelle rassemblée dans la montée de l’excitation si forte, qu’elle se libère et que tout lâche! Ce serait alors le résultat d’un relâchement de la tension corporelle couplé à un soulagement émotionnel et à une capacité de se laisser aller avec l’autre. Plutôt positif, tout cela! Il peut aussi s’agir d’un processus propre à votre corps et lié à la manière dont celui-ci vit l’excitation au travers des tensions musculaires, des pressions internes, de la respiration ou du mouvement. La décharge orgasmique est dès lors différente chez chacun.

Angoisse et insécurité

Chez certaines personnes, les larmes peuvent faire appel à un vécu plus inquiétant: une angoisse d’abandon («C’est trop bon, cela ne peut pas durer!»; «Je suis trop attachée, j’ai trop peur de perdre cette personne!»; «Un tel bonheur va forcément se payer», etc.); un sentiment diffus de culpabilité vis-à-vis du plaisir sexuel; le rappel d’un trauma (une sensation corporelle qui nous ramène à une expérience empreinte de souffrance) ou encore le fait que l’on n’aime plus l’autre. Des études, mais pas en nombre suffisant pour être catégoriques, lient ce que les chercheurs nomment la dysphorie post-coïtale (tristesse, mélancolie voire agressivité alors que le rapport a été bon) avec certains types déficients d’attachement.

J’espère que vous pourrez faire le tri parmi ces quelques éléments et partager ce qui est utile avec votre compagnon. Surtout, continuez à vivre et à manifester vos émotions en toute transparence!

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



DIGITAL Les médecins connaissent de longue date la relation entre doigts et genre: la différence de longueur entre l’index et l’annulaire est ainsi plus marquée chez les hommes. En cause? La testostérone. Toutefois, des chercheurs de l’Université de l’Essex pensent que le ratio entre second et quatrième doigts peut aussi être le marqueur de notre préférence sexuelle. Ils ont ainsi observé, chez les hommes comme les femmes, un écart plus important chez les personnes gays et/ou bisexuelles que chez les hétéros. Un trait prédictif qui demeure cependant très discuté dans le milieu scientifique.



FIGHT CLUB Les disputes, symptômes d’un couple qui va mal? Selon une étude citée par le Times of India, défendre son point de vue est plutôt bénéfique. Les partenaires qui expriment désaccords et griefs ont dix fois plus de chances d’être dans une relation heureuse que ceux qui évitent les accrochages.

(Femina)