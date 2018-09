Refaire l'amour après une période d'abstinence

«A la suite d’un échec qui m’a fait plonger dans la dépression et douter de tout homme qui m’abordait, je n’ai pas fait l’amour depuis 8 ans… ni même reçu la moindre caresse, le moindre baiser. Aujourd’hui, j’ai fait un travail sur la confiance»

Martine, 45 ans

Quelle bonne idée de ré-ouvrir la porte de votre féminité, de votre sensualité et de votre érotisme! Donc, comment réveiller la Belle au bois dormant? Si les peurs qui vous entravent sont d’ordre technique, souvenezvous que votre corps est fait pour fonctionner selon les deux réflexes de l’excitation et de la décharge. L’excitation sexuelle sera déclenchée si vous êtes ouverte, réceptive. Les déclencheurs sont personnels: le visuel, le sensoriel, l’olfactif, l’auditif, les pensées érotiques… à vous de les re-découvrir, d’explorer où vous en êtes aujourd’hui. Cela implique d’être dans le moment présent, dans le registre du plaisir et non à la recherche de la performance. Pour augmenter vos chances, permettez à votre imaginaire érotique de divaguer avant la rencontre sexuelle.

Prendre son temps

Facile à dire, je vous l’accorde, lorsqu’on s’aventure dans un aspect de soi qui n’est plus balisé. L’autoérotisme, s’il a été présent durant ces années d’abstinence, vous donne néanmoins quelques points de repère sur vos sources d’excitation. Vous gagnerez également à vous mettre en paix avec votre corps, à donner de la place au plaisir corporel en général, à développer votre hédonisme. En effet, lors de la reprise de la sexualité, il s’agira de ne pas se presser, de savourer les sensations corporelles, d'être en mesure de vous relâcher afin d’éviter le stress (qui aurait un impact négatif sur la lubrification et, potentiellement, sur la contraction des muscles du périnée).

Enfin, question incontournable: faut-il le dire au partenaire? Bien sûr! Qu’il s’agisse d’une relation de confiance ou d’une histoire d’un soir (en fonction de ce qui vous correspond le mieux pour cette remise en piste), partager cette information soulagera la pression que vous pourriez vous imposer et encouragera l’autre à respecter votre rythme. Amusez-vous bien!

