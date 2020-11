Concours vinicoles – Le meilleur pinot du monde vient d’Aigle Le Domaine des Afforêts a fait la meilleure note du Mondial des Pinots, où un autre vaudois a fait le meilleur blanc. Et deux vaudois se distinguent au Mondial du merlot. David Moginier

À gauche, les deux vins distingués au Mondial des Pinots et, à droite, ceux distingués par le Mondial du Merlot et assemblage.

Voici des nouvelles qui vont réchauffer le cœur des vignerons vaudois malgré la crise. Les Mondiaux des Pinots et du Merlot ont livré leurs médailles et leurs classements, où des vins vaudois se distinguent. D’abord côté pinot, où le Combaz-Vy Ollon 2018, du Domaine Les Afforêts, a remporté la meilleure note absolue du concours devant 1131 autres vins provenant de 21 pays. Il remporte logiquement aussi le Prix du meilleur pinot noir suisse, et le Prix Vinofed. Pour les Favre père et fils, c’est une sacrée récompense, commentée ainsi par le concours: «Un pinot noir parfaitement dans le type avec un bouquet ample et complexe sur les fruits noirs, la framboise, la griotte et une touche d’épices douces. La bouche aux tanins veloutés offre une persistance quasi infinie. Superbe!»

Un autre vaudois, le Pinot blanc 2019 de Gianni Bernasconi, à Chardonne, a remporté sa catégorie. L’Ambassadeur des Domaines 2016-18 de Diego Mathier, à Salquenen (VS), remporte le Gran Maestro sur trois millésimes, le Blanc de Noir 2019 du Domaine Cornulus, à Savièse (VS), gagne en rosé, le Terminion 2018, de la Coopérative St. Jodern, à Visperterminen (VS), est premier en assemblage. Badoux, à Aigle, Bolle, à Morges, le Domaine d’Aucrêt, à Cully, Patrick Fonjallaz, à Épesses, et les Perey, à Vufflens-le-Château remportent l’or.

Et en merlot

Forcément, les Tessinois raflent huit des onze prix spéciaux du Mondial du merlot et assemblage, dans un concours où ils étaient 511 vins de 16 pays. Mais le Merlot-Cabernet Sauvignon Biodynamie 2017 du Domaine la Capitaine, à Gland, remporte les Prix Bio et du Meilleur assemblage. Et le Merlot Confidentiel 2018 du Château de Valeyres-sous-Rances rafle une des trois médailles Grand Or du concours, à côté de deux Tessinois. La Cave de la Côte, Philippe Bovet, à Givrins, le Domaine Chaudet, à Rivaz, le Domaine d’Aucrêt, à Cully, Le Domaine du Feuillerage, à Perroy, les Celliers du Chablais, à Aigle, et la Ville de Payerne sont en or.