Concours cantonal – Le meilleur vin vaudois vient de Gilly La Sélection des vins vaudois a délivré ses médailles. Le chasselas d’Alexandre Rolaz obtient la meilleure note. David Moginier

Les coteaux de Gilly ont su produire un superbe chasselas. Alain Rouèche/24 heures-A

L’Office des vins vaudois a dévoilé les résultats finaux de sa Sélection juste avant les Caves ouvertes cantonales, qui ont lieu les 4 et 5 septembre. L’occasion d’aller déguster les plus beaux vins primés. Et, pour rendre visite au vainqueur absolu, il faudra se rendre du côté de Gilly, où Alexandre Rolaz a obtenu le Trophée Master, la plus haute note du concours, avec son Chasselas 2020, Coteaux de Vincy. Pas mal quand on sait qu'il n'avait plus présenté de vins depuis vingt ans.

Lundi, à l’École hôtelière de Lausanne, les podiums des dix catégories ont reçu leur récompense. La plus importante en nombre reste bien évidemment les chasselas. Le millésime 2020, remporté par Rolaz, donc, voit encore le Calamin des Frères Dubois, à Cully, en deuxième position devant le Cully de l’Union vinicole. La catégorie 2018/2019 est remportée ex aequo par le Chasselas 2019 de la Viticole de Villeneuve et la Réserve 2019 de la Commune d’Aigle, qui avait déjà remporté la même catégorie au Mondial du chasselas, un exploit peu fréquent. Le Château de Lonay 2019 de Testuz est 2e, la cuvée hommage 1958 de la Muscadelle, à Mont-sur-Rolle, et le Château La Bâtie 2019, à Vinzel, de la Cave de la Côte, sont 3es.

Hors chasselas

Les autres cépages blancs voient le Baron Blanc 2020 du Château de Valeyres et l’As de Cœur 2020 de la Cave de Jolimont ex aequo, devant le Patrimoine Blanc 2019 de la Gourmandaz, à Corcelles-près-Concise, et deux 3es, le Savagnin Blanc 2019, de Gaillard et Fils, à Épesses, et la Tour Blanche 2019, d’Obrist, à Vevey. Les liquoreux voient l’Ange et Démon 2019 des Artisans Vignerons d’Yvorne précéder les Larmes de Licorne 2017 de Bolle, à Morges, et le Passerillé 2019 de la même Gourmandaz.

Pour les mousseux, le Brut 2016 de Philippe Bovet, à Gingins, est devant le Plaisir Brut non millésimé de la Cave des 13 Coteaux, à Arnex-sur-Orbe, et le Brut de Licorne, du même Bolle. En rosé, le Vin des Croisés 2020 de la Cave des viticulteurs de Bonvillars l’emporte, devant la Cuvée 48 de la Cave de Jolimont et le Rosé de Pinot Noir 2020 du Domaine des Chentres, à Étoy.

Côté rouges

En pinot noir, c’est le 2018 de la Cave du Vallon, à Lavigny, qui gagne, devant le Pinot Noir Barrique 2018 des Celliers du Chablais et le Pinot Noir Fût de Chêne 2020 du Château de Denens, qui gagne aussi le Trophée du vin bio. Le Gamay Vieilles Vignes 2018 du Domaine de la Tuillière, à Vinzel, est devant le Gamay 2020 du Domaine de Marcy, à Saint-Prex, et le Gamay Confidentiel 2019 du Château de Valeyres.

Pour les autres rouges purs, le Merlot Clos de la George 2018 de Hammel est vainqueur, suivi par trois vins ex aequo en deuxième place: la Syrah Clos de la George 2018, le Malbec Gam’Notes 2018 de Cédric Albiez à Mont-sur-Rolle et la Réserve des Moines 2018 de l’Abbaye de Salaz à Ollon. Le 3e est le Garanoir Améthyste 2018 de la Cave des Murailles, à Arnex-sur-Orbe. Enfin, en assemblage, honneur au Merlot-Diolinoir 2018 du Point du Jour à Mont-sur-Rolle, qui l’emporte devant la Côte Rousse Domaine du Montet 2018 de Hammel et le Rubis Noir 2019 des Artisans Vignerons d’Yvorne ex aequo, puis le Dionysie 2019 de la Cave de Jolimont et le Léman Noir 2015 de Philippe Bovet.

