Troisième dose de vaccin – Le mélange des vaccins intéresse en Suisse aussi

Au printemps, une polémique a éclaté sur les risques de thrombose après l’administration d’un vaccin d’AstraZeneca ou de Johnson&Johnson. Même s’il est extrêmement rare, ce lien existe. Et plusieurs pays ont changé de stratégie au milieu de leur campagne de vaccination, en administrant à des personnes qui avaient reçu une première dose d’AstraZeneca (en général les plus jeunes) une deuxième dose d’un vaccin à ARN messager. Autre avantage: l’ARNm offre une protection supérieure. C’est dans ce contexte que les premiers «mix and match» ont été réalisés. Le vaccin de Johnson&Johnson n’était pas concerné, puisqu’il n’exige qu’une injection – mais cette question l’a rattrapé avec l’administration de boosters.

Une étude allemande s’est penchée sur les effets du schéma «une dose d’AstraZeneca suivie d’une de Pfizer». Les résultats publiés en juillet dans la revue «The Lancet infectious diseases» montrent que les niveaux d’anticorps neutralisants sont plus élevés par rapport aux personnes ayant reçu deux doses du même vaccin, quel qu’il soit. Des données recueillies lors d’autres infections suggèrent qu’un tel mélange améliore l’intensité de la réponse immunitaire et la diversifie grâce à un apprentissage de la lutte contre différentes souches d’un même virus. Une telle stratégie permet en outre de mieux gérer les stocks disponibles. Et puis, si une personne a réagi fortement à un produit, on pourrait lui proposer une autre option.