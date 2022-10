Le temps est venu, dans les communes, de discuter du taux d’imposition et du budget pour l’année 2023. Dans nombre de localités, on constate une certaine crispation entre les organes législatif et exécutif. Pourquoi tant de tensions? Si le débat démocratique est légitime et bénéfique, il doit s’exercer à la lumière du bien commun, recherché par l’ensemble des élus.

À la tête d’une commune, les élus sont bien placés pour cerner les préoccupations et parfois même l’inquiétude de la population. En cette période d’incertitude tant sur le plan politique qu’économique, les élus observent la tendance à vouloir protéger sa capacité financière individuelle.

«Veillons à ne pas confondre saine prudence et repli sur soi.»

Pour autant, sachons prendre du recul et veillons à ne pas confondre saine prudence et repli sur soi. De tout temps, celles et ceux qui sont sortis vainqueurs des crises ont veillé à continuer à aller de l’avant, à faire des projets, et surtout à tout mettre en œuvre pour les réaliser.

Il s’agit donc, aujourd’hui, de persévérer dans une vision à long terme et de ne pas péjorer les investissements nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Entendons par là que les baisses d’impôt demandées ici où là peuvent être discutées mais ne doivent pas menacer l’équilibre et la stabilité financière d’une commune. N’oublions pas qu’il est facile de supprimer mais beaucoup plus long et difficile de construire. Dans un avenir proche, les jeunes pourraient nous le reprocher.

Être membre d’un exécutif suppose être l’élu de toutes et tous. Cela suppose aussi d’être capable de faire des choix. Déterminer, par exemple, ce qui est essentiel ou ne l’est pas, au moment des choix budgétaires. Ou, pour le formuler autrement, discerner comment concilier l’intérêt individuel (ou de groupes restreints) et l’intérêt collectif. Car le bien commun n’est pas l’agrégat des biens individuels. Ce qui est nécessaire à l’un n’est pas forcément nécessaire à l’autre.

Partager un but identique

Et l’on peut même aller plus loin: la recherche du bien commun de la société peut demander aux contribuables de consentir à faire un effort, voire à renoncer à des avantages envisagés. Mais avant tout, cette quête du bien commun ne doit pas dresser des individus investis de droits, fussent-ils de nature démocratique, contre des municipalités qui réfléchissent aux besoins de l’ensemble de la collectivité. Au contraire, toutes et tous doivent partager ce seul but, rendant possible une collaboration qui, sans être mièvre, permet d’arriver à un résultat où chacun est gagnant.

La société a besoin de garder sa cohésion en garantissant un bien-être collectif par des services et des infrastructures accessibles à tous.

Ne tirons pas la couverture à nous, mais tirons-la sur l’ensemble de la collectivité pour que tous les besoins de ses membres soient satisfaits.

Florence Texier-Claessens Afficher plus Municipale CossEntente, Cossonay

