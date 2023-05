Le 26 février dernier, au large des côtes de la Calabre, une embarcation chargée de plus de 200 personnes contraintes à l’exil a fait naufrage. Le désastre a provoqué la mort de près de 70 personnes, hommes, femmes et enfants, parmi lesquels de nombreux Afghans et Iraniens.

Le navire en détresse avait pourtant été dûment repéré par un avion de l’agence européenne Frontex. Néanmoins aucune opération de sauvetage ne fut engagée. Ces morts s’ajoutent aux plus de 25’000 personnes exilées qui, depuis 2014, ont perdu la vie en Méditerranée dans leurs tentatives de trouver une protection dans un pays de l’Union européenne: un véritable crime contre l’humanité à l’égard des personnes contraintes à la migration.

On en connaît les causes: les guerres et les persécutions, comme en Afghanistan ou en Iran, certes; mais aussi les effets délétères des relations néocoloniales établies par les pays du «Nord» sur les pays des «Sud» par le jeu d’une mondialisation selon des critères purement économiques et financiers.

Ces milliers de disparitions et de morts ne sont que la conséquence de la fermeture des frontières de l’UE aux exilées et exilés, par barbelés, murs, harcèlements policiers, pushbacks interposés. Notamment par la signature des accords de Dublin III, la Suisse est largement complice de cette politique de fermeture des frontières à l’égard des personnes qu’on trie sommairement entre «réfugiés» et migrants, déclarés en situation illégale.

Or en matière de renvois d’exilées et d’exilés qui sont malgré tout parvenus à atteindre un pays européen, la Suisse a régulièrement pris l’initiative: en particulier par les «vols spéciaux» avec les violences physiques et psychiques imposées à des personnes traumatisées autant par la situation qu’elles cherchent à fuir que par un parcours migratoire plus qu’aléatoire et par le refus de l’accueil; mais aussi par la systématicité des «renvois Dublin», en général sous la contrainte.

Disposition ignorée

Pourtant l’article 17 des accords de Dublin III le précise: chaque État signataire peut examiner une demande de protection internationale, même si la personne concernée a été forcée de déposer une demande dans le pays par lequel elle a pénétré dans l’UE. C’est évidemment la disposition que délibérément ignorent les insensibles animateurs du Secrétariat d’État aux migrations. Ainsi, dans le Canton de Vaud, le Service de la population (SPOP) applique à la lettre, avec un fort et coûteux appui de la gendarmerie, les décisions de renvoi prises par le SEM.

C’est en particulier le cas pour les exilés renvoyés en Croatie; cela sans prendre en compte les nouvelles violences auxquelles les personnes exilées sont condamnées dans le pays de retour. Ne pas exécuter les décisions arbitraires prises par le SEM est tout à fait possible. Il suffirait que le canton, transformé en paradis fiscal abritant de nombreux oligarques russes, ne cède pas au chantage exercé par la Confédération quant au versement des subventions pour l’«accueil» des personnes exilées.



Claude Calame Afficher plus Professeur honoraire à l’UNIL

