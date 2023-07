Vague de chaleur en Suisse – Le mercure pourrait grimper jusqu’à 38 degrés ce mardi Le thermomètre atteindra son pic dans deux villes romandes, avant de baisser légèrement à la suite de violents orages en soirée, selon les prévisions météo. Etonam Ahianyo

Sion et Genève devraient fondre sous 37 degrés, voire 38 degrés, selon les prévisions de MeteoNews. AFP/Pascal GUYOT

La vague de chaleur qui frappe la Suisse depuis ce week-end connaître son pic ce mardi 11 juillet. Le thermomètre affichera son plus haut niveau dans deux villes romandes. Sion et Genève devraient fondre sous 37 degrés voire 38 degrés, selon les prévisions de MeteoNews. Du jamais vu depuis le début de l’été.

Les autres villes de Suisse ne seront pas épargnées. Il faut s’attendre à des températures chaudes oscillant entre 34 et 35 degrés en plaine. Ce sera le cas à Lausanne, Payerne, Yverdon, Avenches, Aigle, Nyon ou Morges. «Il fera très chaud partout, même en altitude», indique Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews.

Dans les régions situées à 1000 mètres d’altitude comme la vallée de Joux ou encore à Château-d’Œx, le mercure affichera 30 degrés à l’ombre.

Comme un air de 2022

Cette tendance à la hausse n’est pas sans rappeler celle observée l’année dernière. Selon l’Office fédéral de l’environnement, la journée la plus chaude de Suisse depuis 1864 a été mesurée à Genève le 4 août dernier, avec une température de 38,3 °C. De son côté, la canicule la plus longue a été enregistrée à Lugano, où durant 14 jours d’affilée le mercure a dépassé la barre des 30 °C.

À en croire Vincent Devantay, la vague de chaleur observée actuellement s’explique par un courant de sud-ouest qui dirige de l’air très chaud en provenance d’Afrique du Nord et de l’Espagne sur une bonne partie de l’Europe.

Changement radical

Après un mardi torride, les conditions météo risquent de changer radicalement en soirée. De violents orages sont à craindre avec un risque de grêle et de rafales de vent tempétueuses qui pourraient occasionner des dégâts par endroits.

Cette situation demandera une vigilance accrue car tous les ingrédients sont réunis pour le développement de foyers orageux virulents et les rafales de vent pourraient par endroits approcher les 100 km/h.

«Si la chaleur persiste ces prochaines semaines, l’été 2023 risque d’être l’un des plus chauds depuis le début des mesures.» Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews

La nuit de mardi à mercredi sera heureusement moins chaude que les précédentes mais bien douce avec 16 à 19 degrés attendus en plaine.



Les températures perdront ensuite une dizaine de degrés d’ici mercredi mais resteront quand même chaudes pour la saison. Le mercure repartira de nouveau à la hausse ce week-end avec des valeurs supérieures à 30 degrés en plaine. Cette tendance devrait d’ailleurs persister durant une grande partie de ce mois de juillet.

Va-t-on battre à cette allure le record de 2022, classée année la plus chaude et la plus ensoleillée de Suisse? «Les records de température de juillet dernier seront en outre approchés, mais probablement pas battus. Mais si la chaleur persiste ces prochaines semaines, l’été 2023 risque d’être l’un des plus chauds depuis le début des mesures», analyse le spécialiste de MeteoNews.

Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.