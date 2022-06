Couronnement vinicole – Le Merlot couronne l’alchimiste de la Cave de La Côte L’œnologue de la coopérative morgienne Rodrigo Banto a décroché le titre de «Gran Maestro» lors du Concours Mondial du Merlot & assemblages 2022. Sarah Rempe

Rodrigo Banto vient d’ajouter une nouvelle distinction prestigieuse à l’impressionnante collection de l’œnologue qui œuvre pour la Cave de la Côte. DR



Lorsqu’on lui demande s’il envisage de créer une pièce à trophées à l’œnothèque, Rodrigo Banto rigole. Il faut dire que l’œnologue de la Cave de La Côte enchaîne les prix depuis plusieurs années. Meilleur merlot du monde en 2010, titre identique pour le Chasselas en 2016 et 2018, cave suisse de l’année en 2019 et 2021, sans compter les nombreuses médailles régulièrement récoltées.

Depuis le début du mois, une nouvelle ligne est à ajouter à la longue liste des récompenses de la Cave de La Côte. Outre trois médailles d’or («Merlot Réserve Inspiration 2018», «Merlot Expression 2019», «Merlot Gamaret Emblem 2019») et deux d’argent («Merlot Réserve Inspiration 2019» et le «Merlot Emblem 2019»), la coopérative a raflé le titre de «Gran Maestro» qui prime un même vin évalué sur plusieurs millésimes consécutifs, en l’occurrence le «Merlot Réserve Inspiration» pour 2017, 2018 et 2019. «C’est un prix qui souligne un travail qualitatif sur la durée, détaille Rodrigo Banto. Il en existe peu, mais c’est une victoire de la régularité.»

«De la vigne à la bouteille, il y a énormément de personnes qui œuvrent pour que nos vins soient de qualité: les prix arrivent grâce à ce collectif.» Rodrigo Banto, œnologue à la Cave de La Côte



L’œnologue n’oublie évidemment pas de féliciter un travail collectif. «De la vigne à la bouteille, il y a énormément de personnes qui œuvrent pour que nos vins soient de qualité, les prix arrivent grâce à elles.»

Réputation consolidée

Le désormais «Gran Maestro» du Mondial du Merlot 2022 compte sur cette récompense pour optimiser la perception de ce cépage dans la région et au-delà. «Ce type de titre aide à construire la réputation d’une cave, mais également de ses crus, assure Rodrigo Banto. Grâce à ça, les gens se diront qu’il y a aussi du bon rouge chez nous, dans le Canton de Vaud et pas seulement à Bordeaux ou en Italie.»

Mais si la renommée du Merlot risque d’augmenter sur la Côte, pas question de se reposer sur ses lauriers. «Chaque millésime est différent et apporte un nouveau défi. On reprend d’une page blanche à chaque fois, c’est ça qui est intéressant et stimulant», conclut l’heureux œnologue.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.