Portrait de Jean-Bernard Kammer – Le «Messager boiteux» perd son héraut Après trente et un ans à distribuer le tricentenaire almanach dans toute la Suisse romande, le vendeur ambulant raccroche chapeau et manteau et parque son bérot. Karim Di Matteo

Après trois décennies de vente ambulante à la criée, Jean-Bernard Kammer – ici à la Foire de Brent début novembre – distribuera ses derniers exemplaires du «Messager boiteux» le 31 décembre à la Foire de Monthey. Sophie Brasey

«Il se pourrait bien que je sois le dernier vendeur ambulant à la criée de Suisse romande, pas sûr qu’on me remplace.» Plus que de l’inquiétude, de la fierté dans la voix de Jean-Bernard Kammer. Voilà trente et un ans qu’il bat le pavé et déambule entre les stands des marchés, foires, comptoirs, Saint-Martin, bénichons, désalpes et autres Sainte-Catherine de Suisse romande pour vendre le «Messager boiteux», le fameux almanach tricentenaire. Une aventure qui prendra fin le 31 décembre prochain à la Foire de Monthey (VS) où il écoulera quelques-uns des derniers exemplaires 2021 qui lui restent en stock.