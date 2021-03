Petit oui, petit non, on ne vous refera pas le coup de Christophe Darbellay lorsqu’il voulait que les textes sur l’asile déposés par l’UDC en 2006 passent de justesse pour ne pas donner un trop mauvais signe, notamment vis-à-vis de l’étranger. L’initiative sur la dissimulation du visage est passée et il n’y a rien d’autre à faire, pour les opposants et en bons démocrates, que d’en prendre acte. On souhaite bon courage aux policiers pour débusquer des femmes en niqab. À moins que le temps ne donne raison à certains sociologues qui disent, notamment en France, que leur nombre augmente pour marquer une forme de «résistance» d’une minorité musulmane à s’habiller comme elle le souhaite sans pour autant faire le lit de l’islamisme radical.

On ne sait pas si, depuis 2010, les mêmes forces de l’ordre ou autorités en charge des permis immobiliers ont trouvé beaucoup de minarets à détruire ou à empêcher de construire. Par contre, et c’est l’un des enseignements de ce scrutin, ce n’est pas parce que l’on vit aujourd’hui masqué que l’on cache son vote. Dans ce sens, si les sondages ont certes longtemps surestimé ce oui, beaucoup de citoyens ont assumé leur choix très tôt dans la campagne. Hormis sur les réseaux sociaux et dans les commentaires des sites d’information, la campagne a été d’assez bonne tenue. Et puis, notons quelques surprises tout de même. Le canton de Berne qui dit non alors qu’il avait dit oui à l’immigration de masse. Et l’inverse pour Neuchâtel par exemple.

Malgré tout, il faudra pourtant bien parler du messager. Parce que ce messager a bien évidemment un agenda, caché ou pas. Il a gagné en réussissant en plus à diviser la gauche et certaines féministes. Joli coup stratégique, électoraliste. «Politique spectacle» préférait le définir la Verte Léonore Porchet. On peut bien essayer de nous expliquer que le comité d’Egerkingen n’est pas l’UDC, mais personne ne se voile la face sur ce sujet. Dans ces 27 personnes, on trouve une large majorité de politiciens de ce parti. Et d’autres formations toutes proches.

Et on sait aussi que l’UDC n’arrête de souffler sur les braises populistes des urnes que lorsque le peuple lui dit clairement non. Comme lorsque le parti blochérien a redemandé de se prononcer à nouveau sur le renvoi des criminels étrangers et que ceux qui votent lui ont répondu que la question avait déjà été vite débattue et répondue. On attend désormais que le plus grand parti de Suisse mène aussi la danse sur des sujets qui concernent la majorité des habitants de ce pays. Sur la fiscalité, sur la crise sanitaire et sur la relance économique et au-delà du simple «il faut tout rouvrir tout de suite et tout ira mieux dans le meilleur des mondes». Sur la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l’intégration, on peut être conservateur tout en ayant un avis et des idées d’actions à mettre en place. C’est même un devoir.