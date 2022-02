L’internet nouveau est là – Le métavers, un monde virtuel sans limites (pour la pub) Le projet des entreprises de la high-tech est aussi un mot magique en matière de relations publiques et un bel écrin qui stimule l’imagination. Mais pas seulement. Piotr Szostak («Gazeta Wyborzca»)

Mark Zuckerberg et d’autres entrepreneurs de la Silicon Valley prédisent l’avènement de l’internet nouveau : le métavers. Selon eux, demain, ce cyberespace – une plateforme d’immersion tridimensionnelle connectant réseaux sociaux, jeux et applications – remplacera l’internet mobile. Représentés par un avatar 3D, nous nous y rencontrerons, y apprendrons, y travaillerons et y ferons nos courses.