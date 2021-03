Législation en Suisse – «Le meurtre passionnel ne nécessite pas un lien amoureux» Quand l’infraction examinée au parlement s’applique-t-elle? Explications de Nathalie Dongois, maître d’enseignement à l’Université de Lausanne. Gabriel Sassoon

Le Tribunal fédéral a notamment admis un meurtre passionnel lors d’un parricide. Keystone

Les étudiants de Nathalie Dongois, maître d’enseignement et de recherche au Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne, sont souvent surpris au moment d’aborder le meurtre passionnel. «Qui dit passion, dit amour, et ils s’imaginent forcément qu’il doit exister un lien amoureux entre l’auteur et la victime. Or ce n’est pas le cas. Je les mets en garde contre cet amalgame.»

Au sens du Code pénal, le meurtre passionnel concerne des homicides bien précis, et distincts de ceux que peut évoquer la notion de «drame passionnel» utilisée dans le langage courant, poursuit la juriste. «Tuer sa femme par excès de jalousie ou lors d’une rupture n’en fait pas forcément partie. Il peut aussi bien s’agir d’un meurtre, voire d’un assassinat si l’auteur a fait preuve d’une absence particulière de scrupules.»