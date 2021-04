Epilogue d’une histoire sombre – Le meurtrier Günther Tschanun est mort depuis plus de 6 ans L’auteur d’un des faits divers criminel les plus marquants du siècle dernier en Suisse est mort dans un accident. C’est une révélation du journal alémanique «Sonntagszeitung».

Le 16 avril 1986, le responsable, ici en 1990, avait exécuté quatre de ses plus proches collaborateurs et grièvement blessé une autre victime dans son bureau de l'Amtshaus IV à Zurich. KEYSTONE/STR

Günther Tschanun, ancien chef de la police des constructions de Zurich condamné pour quatre meurtres, est mort il y a plus de six ans dans un accident de vélo au Tessin. Il y vivait sous un nouveau nom après avoir purgé sa peine de prison.

C’est ce qu’a découvert une journaliste de Tamedia au cours d’une recherche dont la première partie a été publiée dimanche dans la «Sonntagszeitung». Il y a deux ans, elle a participé à une visite guidée du musée du crime et y a appris que Tschanun était censé être mort dans un accident de vélo, a déclaré l’auteure dans le «Tagesschau» de la télévision suisse SRF.

Le journal a pu consulter pour la première fois le dossier inédit de l’affaire, en vertu du principe de l’accès public à l’Office pénitentiaire de Zurich.

Selon ce dossier, Günther Tschanun a été tué dans un accident de vélo sur les rives de la Maggia près de Losone (TI) le 25 février 2015, à l’âge de 73 ans. Sur le certificat de décès, il a été identifié comme Claudio Trentinaglia, le nom sous lequel Tschanun avait apparemment vécu après sa libération de prison en 2000.

Tués d’une balle dans la tête

Le 16 avril 1986, le responsable avait exécuté quatre de ses plus proches collaborateurs et grièvement blessé une autre victime dans son bureau de l’Amtshaus IV à Zurich. Cette folie meurtrière est l’un des crimes les plus graves de l’histoire criminelle suisse. Condamné à 20 ans de prison, Günther Tschanun a été libéré en janvier 2000, 14 ans après les faits.

ATS

