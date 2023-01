Féminicide de Peseux (NE) – Le meurtrier, jugé par le Tribunal criminel, parle d’un marabout Selon l’acte d’accusation, l’auteur a tué sa femme le 22 avril 2021 en la frappant à 23 reprises avec un couteau «dans l’intention de la tuer».

La femme de 34 ans a été tuée par son mari dans leur appartement à Peseux (NE). KEYSTONE/Stefan Meyer

L’auteur du féminicide commis à Peseux (NE) le 22 avril 2021 est jugé mardi par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. L’homme a déclaré mardi qu’il avait commis son acte parce qu’il avait reçu le sort d’un marabout, commandité par sa femme. La victime, âgée de 34 ans, a reçu 23 coups de couteau.

Le prévenu, d’origine érythréenne tout comme sa victime, s’en était pris à elle après le départ des trois enfants du couple pour l’école. Selon l’acte d’accusation, il a saisi un couteau qui se trouvait dans l’appartement et a frappé sa conjointe à au moins 23 reprises, «dans l’intention de la tuer».

«J’étais plus moi-même, j’étais pris par le marabout. Je ne me rappelle plus de la scène.» L’auteur du féminicide commis à Peseux (NE)

«Je l’aimais. Je me suis senti trahi», a expliqué le quadragénaire. «Après le premier coup de couteau, elle m’a dit qu’elle avait fait appel à un marabout», a-t-il ajouté.

«La colère a remonté. J’étais plus moi-même, j’étais pris par le marabout. Je ne me rappelle plus de la scène. Je tremblais et je pleurais. Après j’ai appelé la police», a ajouté le prévenu. Le tribunal s’est dit étonné de cette version du marabout, qui n’avait jamais été mentionnée jusqu’ici.

À huis clos partiel

La victime a subi des plaies au visage, au thorax, au dos et aux membres supérieurs, qui ont causé son décès. Les lésions ont eu pour effet une hémorragie interne et externe massive, provoquée notamment par une section complète de la veine sous-clavière gauche, des sections partielles de l’aorte thoracique descendante et des lésions pulmonaires.

Le quadragénaire, sans emploi, avait été interpellé sur place par la police peu après les faits et placé en détention. La victime, gravement blessée, avait été transportée à l’hôpital, où elle est décédée de ses blessures quelques heures plus tard.

L’audience s’est déroulée à huis clos partiel. Une très forte affluence était attendue et le tribunal voulait préserver la tranquillité et la sécurité de l’audience. «Il fallait aussi respecter la vie privée des enfants», a expliqué le président du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, Niels Favre. Ces derniers ont été dispensés de comparaître.

ATS

