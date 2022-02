La Riponne se lèche les babines – Le Miam fait son retour à Pentecôte! Après deux ans d’absence, le gourmand festival lausannois revient en juin. Thérèse Courvoisier

Des stands, des artisans, des restaurateurs, des foodtrucks, de la gourmandise, du savoir faire et du partage. C’est ça le Miam Festival! KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Après deux ans d’absence pandémique, le joyeux et gourmand festival de l’association Lausanne à table fera son grand retour sur la place de la Riponne au mois de juin prochain.

On ne change pas une formule qui gagne. Le principe reste donc le même: se retrouver dehors, au cœur de la ville, et déguster, ensemble, des mets achetés sur les stands et aux food trucks des meilleurs artisans du goût rassemblés pour l’occasion.

Un festival de couleurs, de saveurs et de bonne humeur, des ingrédients qui nous ont tant manqué depuis l’arrivée du vilain Covid.

La liste des stands sera dévoilée courant avril, si bien qu’il est encore temps pour postuler si vous désirez participer et faire goûter vos spécialités aux futurs festivaliers. Les conditions de participation et tous les liens nécessaires sont sur le site de Lausanne à table. Miam!

