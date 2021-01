Guide gastronomie en pandémie – Le Michelin France promeut un Marseillais créatif Le guide rouge est sorti malgré tout. Alexandre Mazzia obtient trois étoiles dans une année où les grandes tables n’ont pas été rétrogradées. David Moginier

Pendant le confinement, Alexandre Mazzia et son équipe proposaient des plats à l’emporter depuis un food truck. NICOLAS TUCAT/AFP

Peut-on vraiment tester des restaurants dans une année aussi particulière? Le Guide Michelin répond oui pour la sortie de sa bible France ce lundi, affirmant que sa sélection est «aussi sérieuse et rigoureuse que les années précédentes». Son responsable, Gwendal Poullennec, raconte: «Cette année a été une épreuve, et nous avons dû avant tout nous adapter. Nous adapter comme les restaurants l’ont fait, de façon à nous assurer que nos inspecteurs puissent être présents sur la route, chaque jour où les restos étaient ouverts.» Ces derniers ont donc dû poser leurs congés pendant les périodes de fermeture.

Ancien basketteur

Au menu, cette année, un seul nouveau trois-étoiles: Alexandre Mazzia, dont le restaurant AM, à Marseille, accueille en temps ordinaire 24 convives pour leur proposer une gastronomie ultracréative. Le chef de 44 ans, ancien basketteur né au Congo, n’est pas dans le moule de la cuisine française, mais bien de ces rebelles un peu sauvages qui fermentent, épicent (il en a plus de deux cents), brûlent, iodent, fument ou pulvérisent leurs ingrédients. Chez lui, peu de viande et peu de sel, mais de la surprise, donc, dans des menus divisés en plusieurs séquences de trois petites assiettes ou bols (de 215 à 345 euros le soir). Dans son décor de béton à peine végétalisé, on est loin du falbala habituel des autres trois-étoiles français. Mazzia avait déjà été Cuisinier de l’année pour le Gault&Millau 2019.

Pour le reste, les 30 trois-étoiles les ont conservées, contrairement à ces années passées où l’hécatombe menaçait les plus anciens. Deux nouveaux doubles macarons récompensent le Marsan de la très médiatisée Hélène Darroze, à Paris, et La Merise, de Cédric Déckert, perdue dans la campagne du Bas-Rhin. Seules deux tables (les Ateliers Joël Robuchon) passent de deux à une étoile. Et 54 restaurants reçoivent leur première étoile.