États-Unis – Le Michigan certifie la victoire de Joe Biden La victoire du démocrate, avec plus de 155’000 voix d’avance sur le républicain Donald Trump, a officiellement été certifiée dans cet État-clé du Midwest lundi.

Joe Biden le 23 novembre 2020 à Wilmington. KEYSTONE

La victoire du démocrate Joe Biden dans l’État-clé du Michigan a été officiellement certifiée lundi, un nouveau revers pour Donald Trump qui refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre.

Une commission a validé le décompte des résultats dans cet État doté de seize grands électeurs, où Joe Biden dispose d’une avance de plus de 155’000 voix sur 5,5 millions de suffrages exprimés. Un des quatre membres de cette commission, un républicain s’est abstenu, reprenant à son compte les accusations d’irrégularités proférées, sans preuves, par le président sortant qui avait remporté d’un cheveu cet État en 2016. C’est «inacceptable» qu’il reste «tellement de questions non résolues», a déclaré Norman Shinkle, lors d’une réunion retransmise en direct en ligne et suivie par des dizaines de milliers de personnes.

La certification des résultats électoraux est d’ordinaire un exercice de routine peu suivi. Mais le président Trump et ses alliés avaient mis la pression ces derniers jours sur les républicains du Michigan dans l’espoir de retarder le processus. Deux élus du Congrès local avaient même été invités à la Maison-Blanche vendredi.

La Pennsylvanie bientôt aussi

Le deuxième républicain siégeant à la commission de certification du Michigan, Aaron van Langevelde, a toutefois estimé lundi qu’il y avait beaucoup de «mauvaises interprétations sur le rôle» de cet organe. «Nous ne sommes pas un tribunal, nous ne pouvons pas conduire un procès», a-t-il souligné, en estimant qu’il était de son «devoir» de certifier les résultats.

«La démocratie a prévalu», a réagi sur Twitter la Secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson. Le vote de la commission «confirme une vérité: l’élection était juste et sécurisée et son résultat reflète la volonté des électeurs», a ajouté la démocrate.

Un autre État-clé, la Pennsylvanie, où Joe Biden bénéficie d’une avance de plus de 80’000 votes, doit également certifier ses résultats lundi.

AFP/NXP