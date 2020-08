Exotisme vaudois (39/41) – Le milieu du monde ne se prend pas pour le centre de la terre Le village de Pompaples est au départ de splendides balades qui s’inscrivent dans la volonté nationale d’un tourisme lent et respectueux. La région agit en pionnière. Cédric Jotterand

La Tine de Conflens est un petit paradis à deux pas de Lausanne, dont la beauté s’offre au visiteur en échange d’un effort d’une petite dizaine de minutes à pied (depuis le parking), trois quarts d’heure depuis la gare de La Sarraz. Christian Brun

L’auteur de ces lignes est né au «milieu du monde», un matin de janvier à la Maternité de Pompaples, il y a bientôt un demi-siècle. On ne parle pas du centre de l’univers, certes, mais comment peut-on porter une revendication pareille et être si méconnu du grand public, à commencer par les citoyens qui y ont poussé leur premier cri? Niché juste au-dessus de La Sarraz, un peu égaré à la frontière extrême des districts de Morges et du Nord vaudois, le village semble vivre caché pour vivre heureux. Un peu à l’étroit dans ce costume qui paraît un peu large pour lui, la notion de «milieu du monde» collant plus à une mégapole, le point central d’un désert ou le sommet d’une incroyable chaîne de montagnes.