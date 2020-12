Procès Loris Socchi – Le militant du climat condamné pour avoir trop désobéi Le tribunal tolère l’action mains rouges contre Credit Suisse mais sanctionne les blocages de routes. Romaric Haddou

L’activiste Loris Socchi et son avocat Xavier Rubli, lors de leur arrivée au Palais de justice de Montbenon, mardi 8 décembre. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Pour avoir défendu le climat en outrepassant la loi, Loris Socchi est condamné à une peine pécuniaire (125 jours-amendes à 30 francs) avec sursis ainsi qu’à une amende de 2000 francs. Le militant de 21 ans était jugé pour des actes commis à Lausanne entre mars 2019 et janvier 2020 lors de cinq manifestations de la Grève du climat et d’Extinction Rebellion. Il est acquitté pour avoir apposé ses mains pleines de peinture rouge sur la façade de Credit Suisse mais condamné pour sa participation à plusieurs blocages de routes (pont Bessières, avenue de Rhodanie et rue Centrale) durant lesquels il avait tenté de résister aux policiers venus évacuer les militants. Il avait aussi tenté de fuir après une interpellation. Des faits qu’il a reconnu à l’audience.