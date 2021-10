Construction à Crissier – Le Millennium accueille ses premiers utilisateurs Le spectaculaire nouveau bâtiment abrite des bureaux grand confort, mais aussi des commerces et restaurants accessibles à tout un chacun. Visite exclusive. Sylvain Muller

Avec son architecture spectaculaire et sa situation en surplomb du nœud autoroutier de Crissier, le Millennium ne passe pas inaperçu. Chantal Dervey

Avec sa forme en arc de cercle et sa façade composée de lignes bleues et blanches surplombant le nœud autoroutier de Crissier, le Millennium a déjà été repéré par des milliers d’automobilistes. Mais bien peu savent ce qu’il abrite. Pour deux raisons: la première est que ses concepteurs n’ont quasiment pas communiqué sur leur projet jusqu’à ce jour et la seconde est que le bâtiment ne commence à vivre et fonctionner que depuis la mi-août.

Parmi ces nouveaux utilisateurs, une voix bien connue des auditeurs, l’ancien animateur radio Philippe Morax, qui vient de prendre ses fonctions de directeur de la partie Média groupe. Car le projet comporte un volet radio-TV dont il est toutefois trop tôt pour connaître les contours. En attendant, l’animateur des matinales de LFM ces sept dernières années se prête au jeu de la visite guidée.

L’ancien animateur radio Philippe Morax, directeur s’est vu confier le poste de directeur de Millennium Médias groupe. Chantal Dervey

«Si tout est pensé grand confort, le Millenium est totalement ouvert au public.» Philippe Morax, directeur de Millenium Média Groupe

«Si on veut résumer, le Millennium est un hôtel cinq-étoiles, mais avec des bureaux et des salles de réunion à la place des chambres», explique d’emblée Philippe Morax. L’immense hall d’entrée fait en effet penser à celui d’un hôtel ou d’un Centre de Congrès avec guichet d’accueil, écran géant diffusant des publicités et grand escalier.

Juste derrière, un immense restaurant au mobilier sobre et moderne. On relève le parquet en bois massif. «L’initiateur de ce projet est un privé qui l’a financé de sa poche et souhaite garder son anonymat, explique l’ancien animateur. Ce bâtiment, c’est vraiment son bébé et il a été attentif à tous les détails en souhaitant un maximum de qualité partout.» Les tarifs affichés sont pourtant très accessibles avec des assiettes du jour disponible autour de 15 francs.

Au rez-de-chaussée se trouvent encore un coiffeur barbier, un fitness, une garderie et une épicerie fine dont l’aménagement était en train de s’achever lors de notre visite. Des locaux encore vides accueilleront bientôt une galerie d’art, un second restaurant de type brasserie gastronomique et un club discothèque.

Millennium, un nouvel immeuble de prestige et d’innovation, dans lequel les entreprises trouveront un cadre de travail unique en Suisse. Café, bar et lounge sont aménagés avec convivialité. Chantal Dervey Crissier, le 23 septembre 2021. Millennium, un nouvel immeuble de prestige et d’innovation, dans lequel les entreprises trouveront un cadre de travail unique en Suisse. Un salon de beauté Millennium est à disposition. Chantal Dervey 1 / 2

Les étages abritent, eux, tout une panoplie de bureaux et de salles de réunion de différents standings, jusqu’aux plus élevés avec accès direct en ascenseur privatif depuis le parking souterrain en cas de venue d’une personnalité importante. À noter également, la présence d’un héliport sur un avant-toit.

Comme de nombreux autres chantiers, le Millennium a souffert du Covid et des pénuries de matériaux de construction. L’auditoire de 500 places en sous-sol est d’ailleurs très en retard. «Nous estimons qu’il y a encore une année de travaux», déplore Philippe Morax. On peut toutefois déjà se faire une idée de l’espace, qui sera entièrement équipé de façon permanente pour des événements filmés. La paroi ouverte à l’arrière de la scène montre aussi que son accès pourra se faire directement depuis l’extérieur.

Philippe Morax explique encore que malgré la recherche de confort maximal, les facteurs environnementaux ont aussi été pris en compte. Le Millennium est ainsi chauffé par les fours d’incinération de la société Retripa située à proximité, son toit est recouvert de panneaux photovoltaïques et il est dépourvu de climatisation grâce à un système de vitrage auto-adaptatif précurseur. Enfin, près de 750 employés bienheureux y travaillent déjà, mais ce nombre pourra doubler à terme.

Le hall d’accueil des salles de réunion les plus haut de gamme, situées au sommet du bâtiment. Chantal Dervey Un grand escalier relie le hall d’entrée à l’auditoire de 500 places qui devrait être achevé dans une année environ. Chantal Dervey L’intérieur du Millennium comporte beaucoup de bois, ainsi que des plaques de marbre. Chantal Dervey 1 / 3

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.