Cinquante-sept athlètes vaudois de pointe se partageront un million de francs. Dit comme cela, on peut croire à une manne mirifique tombant dans les poches déjà bien remplies de sportifs richissimes. Détrompez-vous. Comme l’a rappelé le chef du Service de l’éducation physique et du sport, Nicolas Imhof, batailler avec l’élite mondiale ne nourrit pas son homme (ou sa femme).

Nombreux sont les athlètes qui vivent chez leurs parents ou en colocation pour des raisons financières. Plus que des blablas, un nombre est plus éloquent que tout: 41% d’entre eux doivent composer avec moins de 14’000 francs par année. On connaissait les «working poor», voici les «sporting poor».

Née d'un partenariat privé-public, l'association Vaud Générations Champions permettra aux plus grands talents de ce canton de respirer un peu. Avec des remboursements de frais allant de 5000 à 10'000 francs ainsi que d'autres prestations, les premiers récipiendaires rajouteront un camp d'entraînement ou des soins auxquels ils ont dû renoncer, faute de moyens. Des détails qui peuvent faire la différence dans leur quotidien si compétitif.



Le projet, élaboré par d’anciens athlètes de renom, permet aussi de mettre en valeur les champions d’aujourd’hui. L’initiative leur offre une plus grande visibilité, du réseautage et la possibilité de partager leur passion avec les plus jeunes. Car chacun des sportifs soutenus participera au programme «1 classe – 1 champion(ne)». L’occasion pour les athlètes de transmettre le témoin, en parrainant une classe de l’enseignement obligatoire ou postobligatoire. Les sportifs rendront visite aux élèves, qui, en retour, iront soutenir leur parrain ou leur marraine lors d’une compétition en Suisse. Une façon d’incarner le sport et de souder la jeunesse de ce canton qui en avait bien besoin, après deux ans de pandémie.

