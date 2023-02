Aide aux enfants défavorisés – Le Mimosa du Bonheur vaudois perd deux précieux alliés La Croix-Rouge vaudoise abandonne les ventes, et la Société pédagogique vaudoise les suspend, mais l’association veut poursuivre son oeuvre d’entraide. Mathias Délétroz

L’argent des ventes de mimosa sert à financer des actions en faveur des enfants défavorisés. Odile Meylan/24 heures

Le Mimosa du Bonheur vaudois perd son plus grand allié. La Croix-Rouge vaudoise cesse définitivement la vente de la fleur jaune en faveur des enfants, au profit de nouvelles actions. La Société pédagogique vaudoise (SPV) a, elle, suspendu les ventes. Mais l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur n’entend pas laisser s’éteindre cette action, menée depuis septante-cinq ans chaque fin janvier en Suisse romande.

L’argent de la vente sert au développement social des enfants défavorisés, pour l’achat de matériel scolaire, pour soutenir des activités sportives et musicales ou pour aider à financer des camps. La Suisse comptait 133’000 enfants en situation de pauvreté en 2020.

Une aide à l’enfance «plus nécessaire que jamais»

Le directeur de la Croix-Rouge vaudoise, Daniel Drainville, explique ce retrait: «Le chiffre des ventes baisse depuis plusieurs années. Mais à l’inverse, les demandes d’aide ont augmenté, notamment pour de nouvelles situations liées à la crise du Covid». La réflexion écologique a aussi beaucoup pesé. L’association ne veut plus faire venir ces fleurs fragiles en camion depuis le sud de la France.

À la place, la Croix-Rouge vaudoise crée un «Fonds Enfance Vaud». aux mêmes objectifs que le fonds Mimosa, mais alimenté par de la recherche de fonds et de nouveaux projets, comme la vente de biscuits locaux pour la Saint-Valentin. «Ces fonds sont plus nécessaires que jamais afin de lutter contre l’isolement, l’exclusion et les inégalités sociales, exacerbées par la dégradation de la situation socio-économique», insiste Daniel Drainville.

«Je me battrai pour qu’il y ait une vente de Mimosa dans le canton de Vaud en 2024.» Isabelle Hernan, présidente de l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur

Pour la SPV, qui aidait principalement les camps scolaires, l a gratuité de l’école vaudoise a changé la donne, faisant chuter la demande. Et son secrétaire général, Yves Froidevaux, constate que la vente par les enfants est de moins en moins admise dans le canton. S’y ajoute une organisation énergivore en temps et bénévoles et une baisse de motivation. «La dernière fois qu’on a essayé d’organiser une vente de Mimosa, seules trois personnes étaient intéressées sur l’ensemble du Canton.»

Le mimosa recherche des vendeurs

La présidente de l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur, Isabelle Hernan, respecte la décision de départ de la Croix-Rouge vaudoise, mais ne partage pas son analyse. «Les premiers chiffres des ventes 2023 pour les autres cantons, avec plus de 1400 bénévoles engagés, montrent qu’on revient aux bénéfices d’avant Covid.» Et pour l’écologie? «Janvier, c’est la saison du mimosa. Nous optimisons la logistique pour réduire le nombre de camions et limiter au maximum les invendus.»

In fine, Isabelle Hernan reste déterminée: «Je me battrai pour qu’il y ait une vente de mimosa dans le canton de Vaud en 2024».

