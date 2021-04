Affaire Lauber – Le Ministère public de la Confédération est «en voie de stabilisation» L’autorité de surveillance du MPC estime que ses activités ont porté leurs fruits après la démission de Michael Lauber. Dix recommandations ont été émises à l’adresse du futur procureur général.

Après la démission de Michael Lauber, l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération a accompagné les deux procureurs généraux suppléants dans l’exercice de leur fonction de direction ad interim. KEYSTONE/Anthony Anex

Le Ministère public de la Confédération (MPC) est «en voie de stabilisation» après la démission du procureur général Michael Lauber, estime son autorité de surveillance (AS-MPC). Celle-ci a vécu en 2020 «l’une de ses années les plus intenses».

Les activités de surveillance ont fonctionné, ajoute l’AS-MPC dans son rapport d’activité. Après la démission de Michael Lauber, l’autorité de surveillance a accompagné les deux procureurs généraux suppléants dans l’exercice de leur fonction de direction ad interim. Elle a pu constater leur volonté de coopérer avec l’autorité de surveillance de manière constructive.

Démission de Michael Lauber

À l’issue de son enquête disciplinaire, l’autorité de surveillance avait sanctionné Michael Lauber en réduisant son salaire de 8% pendant une année pour avoir violé de manière répétée différents devoirs de fonction. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé en juillet cette décision.

Le procureur général a ensuite présenté sa démission. Il a quitté le MPC de manière anticipée en raison d’un solde de vacances d’environ cinq mois.

Pour éviter qu’un tel cas ne se répète, l’autorité de surveillance a émis une recommandation formelle demandant que les employés du Ministère public, y compris les membres de la direction, prennent en principe leur solde de vacances pendant l’année civile en cours. Cette mesure vise «à protéger la santé mentale et physique des collaborateurs du MPC».

Secrétariat général surdimensionné

L’AS-MPC s’est encore penché sur le fonctionnement du secrétariat général du MPC et a émis dix recommandations à l’adresse du futur procureur général. Sans remettre en cause la nécessité d’un tel organe et tout en reconnaissant que ses unités «fonctionnent en principe bien», elle le juge trop important, puisqu’il compte près d’un tiers des employés du MPC.

Elle recommande d’établir un plan d’abandon de tâches du Secrétariat général et de réallouer des moyens en faveur de l’activité opérationnelle afin de renforcer l’activité principale du MPC. L’AS-MPC recommande aussi de renforcer la communication interne au sein du MPC.

Répondant à un rapport des commissions de gestion du Parlement sur les activités de surveillance, l’AS-MPC a par ailleurs insisté sur la nécessité d’avoir «des compétences claires et uniformes» et de garantir son indépendance. Elle ne conteste toutefois pas la nécessité de réformer les bases légales «actuellement rudimentaires» sur lesquelles se fonde l’AS-MPC.

ATS

