Lutte contre le terrorisme – Le Ministère public de la Confédération n’a pas réussi à faire interner un islamiste Le MPC a tenté pour la première fois de soumettre à une mesure d’internement un membre de l’EI. Bien que le prévenu ait écopé de cinq ans de prison, il sortira bientôt. Lucie Monnat

Les procès de Suisses séduits par le djihad et le terrorisme se succèdent à Bellinzone. Fabrice Coffrini/AFP

Pour lui, les Suisses sont des «chiens» et les Suissesses des «esclaves sexuelles». A. Z., un Irakien vivant par intermittence dans notre pays depuis plus de vingt ans, a été condamné le 8 octobre à 70 mois d’emprisonnement pour soutien à l’État islamique (EI) par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Il sera également expulsé et interdit d’entrer sur le territoire helvète pendant quinze ans.