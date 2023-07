Aucune explication de Pékin – Le ministre chinois des Affaires étrangères a été destitué Qin Gang n’était pas apparu publiquement depuis juin, nourrissant de nombreuses rumeurs. Il a été finalement relevé de ses fonctions mardi par le parlement.

Mercredi matin, toute référence à Qin Gang sur le site internet du Ministère des affaires étrangères avait été retirée. AFP

La Chine n’avait toujours pas donné d’explication mercredi à la retentissante destitution la veille de son désormais ex-ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, déjà effacé du site internet de son ancien ministère de tutelle.

Nommé fin décembre 2022, Qin Gang n’a fait aucune apparition publique depuis plus d’un mois et a été formellement relevé de ses fonctions mardi par le parlement, après seulement un peu plus de 200 jours à son poste.

Cette décision fait suite à plusieurs semaines d’incertitudes et de rumeurs sur le sort de cet ex-ambassadeur aux États-Unis (2021-2022), âgé de 57 ans et réputé proche du président Xi Jinping.

Mercredi matin, toute référence à Qin Gang sur le site internet du Ministère des affaires étrangères avait été retirée. Une recherche avec son nom ne donne aucun résultat et les liens vers les articles qui évoquaient ses activités diplomatiques renvoient désormais vers un message indiquant que la page «n’existe pas ou a été effacée».

Qin Gang n’est pas effacé du reste de l’internet et son nom et ses photos restent accessibles sur les réseaux sociaux, les articles de la presse et d’autres sites internet officiels comme celui du gouvernement central.

Le Ministère des affaires étrangères avait justifié début juillet l’absence du ministre par des «raisons de santé» avant, dans les semaines qui sont suivies, de refuser de donner davantage d’informations sur sa situation.

«Imprévisible»

Les médias officiels n’ont donné aucune justification mardi à la destitution de Qin Gang. Selon un analyste, l’effacement de toute référence sur le site du ministère semble toutefois indiquer qu’il est tombé en disgrâce. «S’il s’agissait d’un camarade respecté qui était juste tombé malade, je ne pense pas qu’ils feraient ça», a écrit le sinologue Bill Bishop dans sa lettre d’information Sinocism.

Qin Gang n’a pas été vu en public depuis le 25 juin, jour où il a notamment rencontré à Pékin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko. Les rumeurs se sont multipliées sur les réseaux sociaux en son absence, notamment celle qu’une liaison adultère avec une présentatrice d’une chaîne de télévision de Hong Kong lui aurait coûté sa place.

«Les gens à l’extérieur du système n’ont aucune idée de ce qui se passe et cet épisode démontre que la politique chinoise devient de plus en plus imprévisible et instable, même si elle est calme en apparence», déclare à l’AFP Ho-fung Hung, spécialiste de la Chine à l’université Johns-Hopkins (États-Unis).

Proximité avec Xi

Diplomate de carrière, Qin Gang est devenu proche de Xi Jinping lorsqu’il était chef du protocole (2014-2018) et accompagnait notamment le président dans ses déplacements.

C’est cette proximité avec le chef de l’État, selon certains analystes, qui lui a permis de monter peut-être plus rapidement les échelons que d’autres collègues et de devenir vice-ministre, ambassadeur aux États-Unis, puis ministre.

Mais la destitution de Qin Gang semble montrer qu’aucun diplomate n’est prémuni contre les vicissitudes de la politique chinoise, estime un analyste.

«Je pense que les principales conséquences (de cette affaire) seront pour les hauts fonctionnaires chinois, avec cette idée que personne n’est à l’abri, quel que soit son rang ou le soutien dont il bénéficie de la part de Xi Jinping», déclare à l’AFP Neysun Mahboubi, spécialiste du droit chinois.

Qin Gang a été remplacé en tant que ministre des Affaires étrangères par le chef d’orchestre de la diplomatie chinoise, Wang Yi, un diplomate aguerri qui était son prédécesseur à ce poste entre 2013 et 2022.

AFP

