Le site pharma de Nyon-Prangins se porte à merveille. Le géant britannique GSK s’apprête à se retirer pour laisser la place à une nouvelle entité, Haleon, regroupant l’ensemble de ses activités «santé grand public». Cette scission permettra au campus de La Côte de gagner en autonomie au sein d’une nouvelle entreprise basée en Angleterre qui est déjà leader mondial dans le domaine des médicaments vendus sans ordonnance. «C’est une véritable success story», souligne le directeur financier du site, Aurélien Uldry. C’est surtout un miracle pour qui se souvient où en était l’usine il y a une décennie.

À lire aussi Abo Un leader international est né Le site pharma de Prangins se renforce au niveau mondial Abo Novartis sacrifie Nyon pour assurer sa pérennité Site de Nyon Plus de 300 employés de Novartis sauvent leurs postes Quand en octobre 2011 Novartis annonce la fermeture du site de Prangins, beaucoup crient au scandale face à une multinationale qui engrange les bénéfices. Mais personne n’ose imaginer pouvoir la faire plier. Il faudra d’abord que 160 des 380 collaborateurs de l’époque décident en assemblée générale d’entrer dans la bataille et de refuser le plan de leur patron. L’ensemble du personnel finira par suivre le mouvement. En quelques semaines, ils élaborent un nouveau business plan dans un rapport de plus de 100 pages riches de nombreuses propositions. «Sans leur action, l’usine n’existerait plus», se remémore avec émotion Yves Defferrard, qui avait mené le combat pour le compte d’Unia.

«Le succès de GSK aujourd’hui et d’Haleon demain est aussi celui des collaborateurs et des politiques qui ont réussi l’impossible il y a dix ans»

Les politiques étaient alors entrés dans la danse. Tout comme le syndicaliste, le conseiller d’État Philippe Leuba a dû faire face au scepticisme. «Personne ne nous donnait la moindre chance de faire revenir en arrière une multinationale comme Novartis. Et ils avaient raison.» Sauf qu’il y a eu ce miracle. Le ministre vaudois a réussi à mobiliser le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, l’une des clés du succès de l’opération de sauvetage. Il est un ami proche de Daniel Vasella, alors président de Novartis. Après trois mois de lutte intense et de négociations serrées, Novartis se dédit et les emplois sont maintenus.

En 2022, le site accueille près de 1100 employés et sa production a doublé. Certes, il y a eu plus de 150 millions de francs d’investis par Novartis puis GSK pour moderniser les équipements. Mais le succès du géant britannique aujourd’hui et d’Haleon demain est aussi celui des collaborateurs et des politiques qui ont réussi l’impossible il y a dix ans.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.