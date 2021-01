Ski alpin – Le miracle Lara Gut-Behrami à Crans-Montana Touchée au dos pour les deux descentes, la Tessinoise a remporté avec brio le super-G dominical sur le Haut-Plateau. Jérémy Santallo, Crans-Montana

AFP

Exceptionnelle Lara Gut-Behrami! Diminuée depuis deux jours en raison de douleurs dorsales qui ne l’avait pas empêché de prendre la deuxième place de la seconde descente, la Tessinoise a ébloui Crans-Montana lors de la course dominicale (1’15’’63), sa 27e victoire en Coupe du monde, la 14e en super-G. Et dire qu’elle avait quitté péniblement le podium samedi, incapable de marcher correctement et le corps soutenu par ses bâtons…

Développement suit.