Lausanne – Le mobilier urbain de Plateforme 10 reçoit un prix Le magazine alémanique d’architecture et de design Hochparterre a recompensé les nouvelles infrastructures, «convaincantes à tous les niveaux», selon le jury.

Ces sièges circulaires ont été réalisés spécialement pour Plateforme 10 (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le mobilier urbain de Plateforme 10, le nouveau quartier des arts lausannois, a été distingué par le magazine alémanique d’architecture et de design Hochparterre. Le bureau Inch Future a reçu le premier prix en catégorie design.

Ce mobilier urbain, dont ses sièges circulaires, est convaincant à tous les niveaux, a estimé le jury. D’abord, il tient compte des besoins des promeneurs et des visiteurs du musée. Ensuite, il garantit une variété d’usages et surprend par sa forme «précise et aléatoire» ainsi que par sa «diversité de surfaces». Enfin, sa production sur place a économisé les distances de transport.

Une installation sise dans les arcades du site a également été primée par le magazine. L’installation de préfiguration «Interactive Replica» du studio INT a reçu le troisième prix, le «Design bronze», indique mercredi Plateforme 10 dans un communiqué.

ATS/NXP