Météo en Suisse – Le mois d’avril a été le plus froid de ces vingt dernières années La température moyenne dans le pays pendant le mois d’avril a été de 2,9 degrés, un record de froid depuis 2001. L’air polaire et la bise ont notamment engendré de nombreux jours de gel.

Les températures ont chuté en avril à cause d’un front froid, comme ici dans le canton de Schwytz au début du mois. Keystone/Urs Flueeler

Il n’a plus fait aussi froid en avril depuis 20 ans. Il a même été le plus froid depuis plus de 30 ans en Haute-Engadine, selon les mesures de MétéoSuisse.

En moyenne nationale, la température en avril a été de 2,9 degrés, soit 1 degré inférieur à la norme 1981-2010, a annoncé MétéoSuisse jeudi. La dernière fois qu’un mois d’avril avait été plus froid en moyenne nationale était en 2001, avec une valeur de 2,2, soit un déficit de 1,7 degré.

En Haute-Engadine, avril a connu une température de presque 2 degrés inférieure à la norme. Dans cette région, il faut remonter aux années 1980 pour retrouver un mois d’avril encore plus froid. En revanche, ce mois d’avril a été proche de la norme 1981-2010 dans d’autres régions, par exemple au Tessin, en Valais et en Suisse romande.

L’air polaire et les situations persistantes de bise ont engendré de nombreux jours de gel des deux côtés des Alpes. Par ailleurs, après un mois de mars déjà peu pluvieux, il y a eu peu de précipitations jusqu’aux derniers jours du mois d’avril. En contrepartie du manque de précipitations, ce mois d’avril a été plus ensoleillé que la moyenne.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.