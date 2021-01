Recette pour un peu de simplicité – Le moment de mijoter l’essentiel après les Fêtes Le retour à la terre s’illustre par ce mijoté de légumes. David Moginier

Malgré cette année bizarre, j’espère que vous avez eu l’occasion de fêter un peu, en toute sécurité. On a bien mangé, on a un peu bu, c’est le moment d’être plus raisonnable. Comme avec ce mijoté de légumes bien rapicolant pour ces températures hivernales, pour notre moral vacillant et pour notre foie convalescent.

Ingrédients pour quatre: 4 carottes, 1 petit chou-fleur, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 pincées de piments de Cayenne, 1 cc de concentré de tomates, 5 brins de persil frisé, 7 dl de bouillon de légumes, 200 g de lentilles corail cuites, 150 g de pois chiches cuits, 2 cs d’huile d’olive, 1 cc de sucre, sel et poivre.

Pelez l’oignon et l’ail, dégermez la gousse d’ail et émincez les deux.

Détachez les fleurettes de chou-fleur, pelez les carottes et coupez-les en rondelles.

Faites chauffer l’huile dans un fait-tout, faites-y revenir l’oignon, l’ail et le piment. Ajoutez les légumes et le concentré de tomates et faites revenir avant d’ajouter le bouillon. Portez à frémissement.

Ajoutez les pois chiches et le sucre, salez et poivrez, et laissez frémir quinze minutes.

Ajoutez les lentilles, poursuivez la cuisson cinq minutes, puis rectifiez l’assaisonnement.

Rincez, séchez, effeuillez et ciselez le persil. Ajoutez-le sur le plat et servez aussitôt.