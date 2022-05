VAUD Associations – Le monde associatif vaudois se fédère sous une bannière Les principales associations d’amateurs du canton se sont donné des statuts pour renforcer leur crédibilité. Sébastien Galliker

Yvan Ney, Christian Rüegsegger (président), Catherine Pilet, Mireille Ducret, Robin Carnello et Axelle Favre forment le comité de VAUD Associations. Manque: Julien Grand. DR

Exit les 7 Grands et bienvenue à VAUD Associations! Si les objectifs restent les mêmes, à savoir défendre les intérêts et promouvoir la cause du milieu associatif, valoriser le bénévolat et échanger sur des thématiques communes, les sept plus grandes associations du canton viennent de franchir un pas en se dotant de statuts officiels. Formée le 14 avril, date marquant l’entrée du canton de Vaud dans la Confédération, la nouvelle association a présenté ses buts, mardi dernier, au Grand Conseil.

«Avec cette association, on légitime nos échanges et on se donne les moyens d’élargir notre horizon.» Christian Rüegsegger, président de VAUD Associations

«Les 7 Grands n’avaient aucune base juridique. Nos rencontres restaient informelles. Cette base était saine et on ne veut pas l’oublier, mais avec cette association, on légitime nos échanges et on se donne les moyens d’élargir notre horizon», explique Christian Rüegsegger, membre du comité de la Société cantonale des musiques vaudoises et nouveau président de VAUD Associations. Outre les musiciens, les Jeunesses, le chant, les paysannes vaudoises, le tir, le football et la gymnastique sont également de la partie, soit plus de 80’000 membres actifs dans le canton.

Nouvelles faîtières

Et le total pourrait prochainement évoluer. L’un des buts de la nouvelle association est aussi de recruter de nouvelles faîtières. «Nous avons des contacts avancés avec les accordéonistes et les costumes vaudois», reprend le président. Ces bénévoles y trouveraient une seule voix pour défendre leurs intérêts, notamment auprès du Canton.

«Nous avons notamment eu des discussions en matière d’imposition ou plus récemment en matière de soutien pendant la pandémie de Covid.» Yann Stucki, ancien coordinateur des 7 Grands

Ainsi, si les 7 Grands ont travaillé à dynamiser l’image des différentes fédérations avant la pandémie, cette réunion amicale a aussi travaillé à simplifier les relations avec le canton. «Nous avons notamment eu des discussions en matière d’imposition ou plus récemment en matière de soutien pendant la pandémie de Covid», rappelle Yann Stucki, ancien président des Jeunesses vaudoises et ancien coordinateur des 7 Grands. Sans statuts, la structure s’efface donc au profit de VAUD Associations.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.