Financement participatif – Le monde culturel et sportif se mobilise pour Beyrouth Onze artistes et athlètes se mobilisent pour soutenir une association libanaise suite aux explosions meurtrières dans le port de la capitale. Julie Bianchin

L’ONG Volunteers Together prépare une distribution de nourriture et de biens de première nécessité pour les habitants de Beyrouth. DR Les explosions meurtrières au port de Beyrouth, qui ont coûté la vie à au moins 177 personnes. DR Le port de Beyrouth, détruit, était vital pour l’approvisionnement du pays en nourriture, matériaux ou médicaments. L’ONG, Volunteers Together, met en place des distributions de nourriture et de biens de première nécessité et une aide médicale. DR 1 / 3

Mardi 4 août, une explosion dans le port de Beyrouth a fait au moins 177 morts et plus de 6500 blessés: «Je ne pouvais pas rester les bras croisés alors que mes cousins qui ont à peine 18 ans se mobilisent sur place, raconte Marc-Antoine Burgener. On vit la chose différemment quand on a marché dans ces rues qui sont maintenant détruites. Ce n’est pas juste une image sur l’écran de télévision.» Alors le Lausannois, mi-Suisse, mi-Libanais, a décidé d’utiliser son réseau pour lancer une campagne de financement participatif. Son premier soutien: son frère, le snowboardeur professionnel et musicien, Pat Burgener.

Après une semaine de travail acharné, ce sont onze personnalités qui proposent des contreparties, allant de 50 à 12’000 francs, aux donateurs. On repère, entre autres, la veste de Mike Horn, les chaussures de la Suissesse la plus rapide de l’histoire, Mujinga Kambundji, un concert exclusif proposé par Bastian Baker, Aliose, Pat Burgener, Maryne et Amandine, ou encore des œuvres des artistes Lucas Beaufort, Nicolas Bamert, Michael von Graffenried ou Etienne Claret.

La solidarité comme évidence

Pour Sarah Atcho, participer était une évidence: «Quand j’ai vu les infos, j’ai tout de suite pensé à Pat et Marc-Antoine et j’ai tout de suite voulu participer à ce projet. S’il s’était passé la même chose au Maroc, d’où je suis originaire, j’aurais aimé qu’on fasse quelque chose de similaire.» La sprinteuse lausannoise a donc offert et signé quatre paires de chaussures, les mêmes qu’elle utilise pour s’entraîner.

Marc-Antoine Burgener n’a effectivement jamais eu besoin d’insister auprès de ses connaissances: «On a vraiment eu de très bonnes surprises, comme Nicolas Bamert qui nous a tout naturellement proposé une statue qui mesure quand même environ 3 mètres de haut et a une valeur de 12’000 francs.»

Il leur reste jusqu’à dimanche pour atteindre l’objectif de 50’000 francs. Les dons seront ensuite reversés à l’association locale Volunteers Together, recommandée par la tante des frères Burgener qui habite sur place.