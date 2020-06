Aide dans l’événementiel – Le monde de la culture déclenche «l’alerte rouge foncé» Plus de 800 lieux culturels suisses se pareront de lumières rouges ce lundi soir pour rendre visibles les milliers d’emplois menacés par la crise sanitaire. Natacha Rossel

De nombreux bâtiments se pareront de lumières rouges (image d’illustration). LDD

Le monde de la culture et de l’événementiel déclenche «l’alerte rouge foncé». Ce lundi soir, plus de 800 sites et lieux culturels suisses se pareront de lumières rouges pour faire clignoter le désarroi d’un secteur durement touché par la crise sanitaire. Dans le canton de Vaud, le château de Chillon, le Théâtre de Beausobre à Morges, le TKM à Renens, Barnabé à Servion, l’Arsenic et l’Opéra de Lausanne, notamment, s’illumineront de 22h à minuit.

L’objectif de cette action symbolique? Attirer l’attention des pouvoirs publics et de la population sur la situation qualifiée de «dramatique» par les acteurs de la culture et de l’événementiel et rendre visibles les milliers d’emplois menacés. Car, bien que les mesures sanitaires se soient encore assouplies la semaine dernière, les annulations de spectacles, de festivals et d’événements se profilent jusqu’à la fin de l’année et la reprise des activités sera limitée, distanciation sociale oblige. Le milieu a aussi déchanté à l’annonce de la suppression des RHT, dès juin, pour les patrons et apprentis et la fin du renouvellement tacite des APG pour les indépendants.

Lutte commune

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: «Les premières analyses montrent une perte de 80 à 100% du chiffre d’affaires pour la période allant de mars à au moins août, mais plus probablement jusqu’en septembre ou octobre», écrivent les initiateurs de la «Night of Light» dans un communiqué. Et de rappeler que «l’industrie culturelle et créative génère un chiffre d’affaires total d’environ 70 milliards de francs». Ils demandent au gouvernement de revoir ses soutiens financiers, mais aussi de prendre conscience du décalage temporel: «La normalité ne peut pas non plus être atteinte par une décision officielle d’une semaine à l’autre. Dans notre industrie mondialisée, selon l’acteur concerné, le délai de réalisation d’un nouveau projet est de 4 à 8 mois jusqu’à ce que la vitesse de croisière soit atteinte.»

«Les premières analyses montrent une perte de 80 à 100% du chiffre d’affaires pour la période allant de mars à au moins août»

Lancée en Allemagne, la «Night of Light» a fait des émules en Autriche, en Belgique et en Suisse. Rassemblés par un «sentiment collectif» de solidarité, les acteurs culturels, institutions et entreprises de l’événementiel, menés par trois associations (LiveCom EXPO EVENT, l’association suisse des promoteurs de musique SMPA et l’association suisse des techniciens de théâtre ASTT) ont décidé de mener une lutte commune pour défendre leurs métiers. Sur les réseaux sociaux, ils mènent le combat sous la bannière #nightoflight_ch.