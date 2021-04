Réouvertures dès le 19 avril – Le monde de la culture respire… un peu Théâtres, cinémas et salles de concert pourront à nouveau accueillir leur public dès lundi, avec des jauges limitées. Réactions mi-figue, mi-raisin. Natacha Rossel

Les acteurs culturels ont défendu leurs métiers et leurs activités lors de plusieurs manifestations, dont ici en février à Lausanne. PATRICK MARTIN

Après des mois et des mois de fermeture, le monde de la culture respire. Dès lundi, théâtres, cinémas et salles de concert pourront à nouveau accueillir leur public. «C’est formidable, réagit Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy. Symboliquement, c’est ce que nous attendions, nous allons enfin pouvoir partager les œuvres que nous préparons avec les spectateurs.» Un enthousiasme partagé par Nicolas Wittwer, directeur du City-Club Pully: «C’est une très bonne nouvelle, nous allons pouvoir rouvrir la semaine prochaine. Je suis persuadé que nous pouvons offrir de chouettes séances à 50 personnes.»

Goût semi-amer

Revers de la médaille, cette réouverture ne sera que partielle. Le nombre de spectateurs sera limité à 50 à l’intérieur, 100 à l’extérieur, et la jauge sera restreinte à un tiers de la salle. Chacun devra respecter scrupuleusement la distance de 1,5 m ou laisser un siège vide. Le public devra en outre garder le masque et il sera interdit de consommer des boissons et de la nourriture. Les entractes sont déconseillés.

«Dans mon domaine, 50 personnes, ça ne veut rien dire!» Michael Drieberg, boss de Live Music Production et du festival Sion sous les étoiles

Ces restrictions laissent toutefois un goût semi-amer aux acteurs culturels. Nuançant son enthousiasme, Vincent Baudriller déplore: «La limitation à 50 personnes est regrettable. Il est dommage que les autorités n’aient pas tenu compte du travail accompli par les théâtres suisses pour proposer un protocole plus juste, notamment pour les grandes salles.» Quant aux toutes petites salles, elles risquent de renoncer à rouvrir leurs portes.

Au rayon des grands événements musicaux, Michael Drieberg, boss de Live Music Production et du festival Sion sous les étoiles, fulmine: «On avait espoir qu’ils annoncent une jauge d’un tiers, au minimum. Dans mon domaine, 50 personnes, ça ne veut rien dire!» Il regrette que le Conseil fédéral n’ait pas fixé de calendrier: «On aimerait qu’il fixe une réouverture à tant de personnes dans tel laps de temps si telles conditions sont remplies. Là on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire!»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.