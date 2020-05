L’invité – Le monde des affaires et les droits de l’enfant Jean Zermatten réclame des règles contraignantes pour mettre fin à l’exploitation des enfants au profit de grandes entreprises. Opinion Jean Zermatten

Quelles relations entre le monde des affaires et les droits de l’enfant? Pour sûr des relations étroites! En effet, les enfants peuvent être consommateurs, bénéficiaires de services, employés, affectés par l’emploi de leurs parents, victimes de violations à la suite d’activités comme le trafic d’enfants, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, la pollution environnementale causée par des entreprises ou l’acquisition de territoires qui provoquent leur déplacement forcé.

Le cas du travail des enfants est parlant: dans mes activités au Comité des droits de l’enfant de l’ONU, j’ai souvent été confronté aux conséquences désastreuses sur la santé et l’avenir de ces enfants, privés de leur enfance. Il y a peu, un documentaire britannique révélait qu’au Guatemala des moins de 12 ans travaillaient 40 heures par semaine dans des conditions insupportables au sein de plantations de café qui fournissent les fameuses capsules Nespresso. Ces révélations ont fait réagir son ambassadeur, George Clooney, qui exige de la multinationale veveysanne qu’elle prenne des mesures. Une autre étude récente de l’Université de Chicago montre qu’en Afrique de l’Ouest plus de 2 millions d’enfants travaillent dans la production de cacao, portant de lourdes charges, maniant des outils dangereux, exposés à des pesticides toxiques sans aucune protection.

Plus même, plusieurs multinationales ont promis il y a dix ans d’en finir avec la majorité du travail des enfants, mais le nombre d’enfants travailleurs aujourd’hui dans le secteur a sensiblement augmenté! Ces deux exemples illustrent tristement à quel point les mesures volontaires ne fonctionnent pas. Les déclarations d’intention sur papier glacé, tenues depuis des dizaines d’années par les multinationales, n’ont rien changé; nous sommes en 2020 et les violations perdurent!

Pour faire changer les choses, des règles contraignantes doivent être mises en place. C’est ce que vise l’initiative populaire pour des multinationales responsables. Pour moi, il est clair que le seul moyen crédible de s’assurer que les multinationales cessent de fermer les yeux et décident de modifier leurs pratiques est de les obliger à rendre des comptes (non sur papier glacé mais devant les États, au besoin devant les tribunaux) et de les sanctionner en cas d’infractions. Cela vaut pour le travail des enfants, mais aussi pour toutes les autres violations (tourisme sexuel, trafic d’enfants, pollution, exploitations minières, etc.).

Initiative et contre-projet

Unicef Suisse a écrit aux parlementaires qui vont prochainement statuer sur l’initiative pour des multinationales responsables et a souligné qu’une obligation de rédiger un rapport ne suffit pas pour faire reculer le travail des enfants. C’est pourtant ce que vise le contre-projet indirect du Conseil des États. Voir l’Unicef prendre position contre cette obligation alibi montre à quel point la nouvelle proposition est une coquille vide!

Je forme le vœu qu’au cours de la session de juin les parlementaires votent en faveur de règles efficaces pour que le monde des affaires se mette en conformité avec ses obligations, notamment celle de ne pas recourir au travail des enfants. Dans le cas contraire, l’initiative «Pour des multinationales responsables» sera soumise au vote et je ferai assurément partie des personnalités qui s’engageront pour la faire passer.