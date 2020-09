Tour de France – Le monde du vélo «fait des bulles» depuis longtemps Les restrictions sanitaires ne bouleversent pas le quotidien des cyclistes, habitués à une hygiène maximale. Mais le public leur manque. Robin Carrel

Les coureurs du Tour de France sont tenus à distance des spectateurs, autorisés au compte-gouttes notamment dans les cols et qui doivent porter le masque. AFP

Les hockeyeurs de la NHL et les basketteurs de la NBA, notamment, se sont enfermés pour terminer leur saison. Les footballeurs européens ont pu arriver au bout des deux Coupes d’Europe, en allant disputer en vase clos les tournois finaux en Allemagne et au Portugal. C’est ensuite que ça s’est gâté pour eux, contaminés plus souvent qu’à leur tour à l’heure de reprendre le championnat, notamment ceux du PSG partis se mettre au vert à… Ibiza. Le Tour de France, lui, reporté de deux mois à cause de la pandémie, a inventé le concept de «bulles itinérantes», où coureurs et personnels, encadrements, suiveurs et journalistes voyagent de concert à travers l’Hexagone, mais sans jamais trop se rapprocher.