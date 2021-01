Verre, papier, béton, acier… – Le monde magique des matériaux Vus dans leurs structures fondamentales, le verre, le béton ou le métal sont fascinants. Et encore plus quand on constate qu’ils racontent l’histoire de l’humanité. Saskia Galitch

ShutterStock

Quoi de plus banal qu’un verre à eau? Ou qu’un couteau, une petite cuillère, une cruche en plastique ou un journal? Pourtant, à y regarder de beaucoup plus près, ces objets du quotidien sont fascinants. Non seulement par leurs structures, aussi bien à l’échelle du visible qu’à celle de l’invisible, mais aussi pour ce qu’ils racontent de l’histoire de l’humanité et disent de nos cultures et de nos sociétés, explique Mark Miodownik.

Chercheur en sciences des matériaux, ingénieur, conférencier à l’University College de Londres, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique - dont «La vie secrète des matériaux», qui vient de paraître en français. Avec un peu de chimie et de physique, beaucoup d’histoire(s) et d’explications, le tout saupoudré d’humour, il parvient à mettre en lumière la magie du monde qui nous entoure. Explications…